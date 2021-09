Abenteuerliche Reise von Landtieren – Kapitän Leguan bezwingt den Ozean Wie sind Landtiere wie Riesenschildkröten, Geckos oder Eidechsen auf die weit entfernten Galapagos-Inseln gelangt? Forscher haben eine Antwort gefunden. Roland Knauer

Drusenkopf (Conolophus subcristatus), auch bekannt als Galapagos-Landleguan, auf der Insel Plaza Sur. Foto: Getty

Keine zwei Meter entfernt von einer kleinen Touristengruppe liegt ein Seelöwenweibchen auf der Seite im Sand der Galapagos-Insel Santiago und säugt ein neugeborenes Pelzknäuel. Auf der Insel North Seymour stören sich die balzenden Fregattvögel mit ihren riesigen Kehlsäcken offensichtlich kaum an den klickenden Touristenkameras. Auch die Albatrosse ignorieren sie bei ihrem Hochzeitstanz auf der Insel Española.

Scheu kennen viele Tiere auf den Galapagos-Inseln nicht. Denn Raubtiere, die ihnen gefährlich werden könnten, haben es nicht bis zu diesem Archipel beinahe tausend Kilometer vor der Küste Ecuadors geschafft. Allerdings gelten auch die an Land lebenden Wirbeltiere wie die Drusenköpfe, Riesenschildkröten oder die Lavaechsen nicht unbedingt als Bewohner der offenen Weltmeere. Wissenschaftler rätseln daher schon lange darüber, wie sie es geschafft haben, den offenen Pazifik zu überqueren, wenn Landraubtiere wie Jaguare an einer solchen Passage offensichtlich gescheitert sind. Antworten auf diese Frage liefern jetzt Forschende vom Museum für Tierkunde der Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden und von der University of Hongkong in der Zeitschrift «Biological Journal of the Linnean Society».