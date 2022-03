Ausfällige Kommentare – Kanye West 24 Stunden lang bei Instagram gesperrt Nachdem er wegen des Endes seiner Ehe mit Kim Kardashian wiederholt ausfällig geworden ist, ist US-Rapper Kanye West für 24 Stunden von der Nutzung des Onlinedienstes Instagram ausgeschlossen worden.

Darum gehts Infos einblenden Nach der Scheidung von Kim Kardashian und Kanye West, teilt dieser gegen seine Ex-Frau und deren neuen Partner Pete Davidson aus.

West, der sich mittlerweile nur noch Ye nennt, ist auf Instagram nun 24 Stunden wegen Belästigung gesperrt worden.

Der Rapper, der sich mittlerweile Ye nennt, habe gegen die Regeln des Online-Netzwerks gegen Belästigung verstossen, begründete Instagram die eintägige Sperrung seines Nutzerkontos. Wegen Verstosses gegen die Instagram-Regeln gegen Hassreden, Mobbing und Belästigung seien zudem Inhalte aus Wests Account gelöscht worden, hiess es von Instagram. Worum genau es sich dabei handelte, wurde nicht mitgeteilt. Bei weiteren Verstössen gegen die Verhaltensregeln drohten West weitere Strafmassnahmen, teilte der Onlinedienst mit.

Der 44-Jährige hatte in den vergangenen Wochen immer wieder mit verbalen Attacken auf den Komiker Pete Davidson Aufsehen erregt, mit dem Kardashian mittlerweile zusammen ist. Obwohl seine Scheidung von Kardashian rechtskräftig ist, bat West seine Ex-Frau, zu ihm zurückzukehren.

Kardashian hat ihren Ex-Mann aufgefordert, familiäre Angelegenheiten nicht öffentlich zu machen. Der Musiker sprach trotzdem offen über Themen wie die Sorgerechtsregelung für die gemeinsamen Kinder.

Beleidigungen gegen den Talkshow-Moderator Trevor Noah

Was Kim Kardashian durchmache, werfe ein Schlaglicht darauf, was viele Frauen durchmachen, wenn sie beschliessen, (ihren Partner) zu verlassen, soll Trevor Noah gesagt haben. Getty Images for National Board of Review

Bei den nun von Instagram gelöschten Inhalten in Wests Nutzerkonto handelt es sich laut US-Medien um Beleidigungen gegen den Talkshow-Moderator Trevor Noah. Dieser hatte gesagt, West werde «immer kriegerischer in der Art und Weise, wie er versucht, Kim zurückzubekommen». So gebe es einen kleinen Animationsfilm von dem Rapper, in dem dieser Davidsons abgetrennten Kopf in der Hand hält.

«Kim tut Euch vielleicht nicht leid, weil sie reich und berühmt ist», sagte Noah zu seinem Publikum. «Aber was sie durchmacht, ist erschreckend zu sehen und wirft ein Schlaglicht darauf, was viele Frauen durchmachen, wenn sie beschliessen, (ihren Partner) zu verlassen.»

