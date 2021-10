Lohndiskriminierung von Frauen – Kantonsspital Baselland fühlt sich «in ein falsches Licht gestellt» Am Kantonsspital Baselland verdienen Frauen laut einem GPK-Bericht weniger als Männer. Das Spital wehrt sich – dabei fragt sich eine Basler Ökonomieprofessorin, ob man anhand des Lohnes überhaupt diskriminiert werden kann. Benjamin Wirth

Am Kantonsspital Baselland (Bild: Bruderholzspital) verdienen einige Frauen angeblich weniger als Männer. Foto: Dominik Plüss

Über dem Kantonsspital Baselland (KSBL) sind dunkle Wolken aufgezogen: Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Landrats erklärte diesen Mittwoch, Frauen im staatlich subventionierten Spitalbetrieb würden aus unerklärlichen Gründen 5,2 Prozent weniger verdienen als Männer. Ein Knall, der dem KSBL Kritik und einen erheblichen Imageschaden einbringen könnte. Doch die Situation ist nicht so eindeutig, wie sie auf den ersten Blick erscheint.

In ihrem Bericht stützt sich die GPK auf eine Lohngleichheitsanalyse, die das Kantonsspital im Zuge einer Gesetzesänderung von 2020 durchgeführt hat – mit der neuen Bestimmung soll die Gleichstellung am Arbeitsplatz vorangetrieben werden. Recherchen der «Basler Zeitung» zeigen jedoch, dass das KSBL mit der Interpretation der GPK überhaupt nicht zufrieden ist: Der Bericht soll in der Passage zur Lohnungleichheit irreführend sein. «Wir werden in ein falsches Licht gestellt», sagt KSBL-Sprecherin Anita Kuoni dazu.