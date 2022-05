Einsatzstrategie verteidigt – Basler Kantonspolizei zum 1. Mai: «Ausschreitungen verhindert» Trotz eingeschlagenen Scheiben und versprayten Fassaden: Zu gröberen Ausschreitungen kam es am Tag der Arbeit nicht. Thomas Dähler

Ihr Einsatz wäre unverhältnismässig gewesen: Auf Abruf bereitstehende Polizeigrenadiere während der 1.-Mai-Demonstration in Basel. Foto: Tamedia

Das Kommando der Kantonspolizei Basel-Stadt hat zwar die Beschädigungen an den Fassaden durch Vermummte entlang der Demonstrationsroute vom 1. Mai bestätigt, ihre Strategie des Nichteingreifens aber verteidigt. Die Einsatzleitung habe aufgrund der Verhältnismässigkeit darauf verzichtet, gegen die Sachbeschädigungen vorzugehen. «Dadurch konnten wohl gröbere Ausschreitungen verhindert werden», sagte Mediensprecher Stefan Schmitt der BaZ. Im Vorfeld der 1.-Mai-Demonstration hatte die Kantonspolizei angekündigt, sie werde alles tun, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Dass ein BaZ-Fotograf während der Demonstration tätlich angegriffen worden war, erfuhr die Kantonspolizei erst im Nachhinein. Sie kontaktierte ihn in der Folge und nahm seine Anzeige entgegen. Diese wird an die Staatsanwaltschaft überwiesen. In ihrer am Montag verbreiteten Medienmitteilung verwies die Polizei auf eine Anzeige gegen unbekannt wegen versuchten Raubes während der Demonstration.

Eine Person verzeigt

Verhaftet wurde während der Demonstration niemand. Auf Nachfrage der BaZ erklärte die Kantonspolizei aber, dass zwei Personen im Zusammenhang mit der Demonstration kontrolliert worden seien – eine davon mit Folgen. Sie wird an die Staatsanwaltschaft rapportiert.

Anders als am Vormittag verlief der Nachmittag für die Basler Polizei friedlich. Zu grösseren Zwischenfällen kam es gemäss ihrem Communiqué beim Fussballspiel zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich nicht. «Ein kleineres Scharmützel zwischen vermummten Fangruppierungen aus beiden Lagern verlief ohne Auswirkungen auf die regulären Matchbesuchenden», erklärte die Kantonspolizei. Personen seien keine verletzt worden, und die Rückreise der Zürcher Fans sei geordnet verlaufen.

