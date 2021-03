Belästigte Nachbarn in Baselland – Kantonsgericht untersucht den Lärmstreit um Landrätin Wunderers Restaurant Nach einem Augenschein vor Ort und den Plädoyers der Parteien soll am Donnerstagmorgen das Urteil verkündet werden. Thomas Gubler

Eine Auseinandersetzung um das Restaurant zur Sonne in Röschenz ist zum Dorfkrach geworden. Foto: Nicole Pont

Eigentlich ist es ja ein Nachbarschaftsstreit. Doch nach inzwischen sechs Jahren weist die Auseinandersetzung um die Lärmemissionen des Restaurants zur Sonne von SVP-Landrätin Jacqueline Wunderer in Röschenz alle Eigenschaften eines Dorfkraches auf, in den auch der Kanton involviert ist. Letzteres ist auch der Grund, weshalb das Kantonsgericht nun entscheiden muss, ob Wunderer im Aussenbereich ihres Restaurants Öffnungsbeschränkungen hinnehmen muss.

Ob mit dem am Donnerstag zu fällenden Entscheid der Abteilung Verfassung- und Verwaltungsrecht (VV) des Kantonsgerichts aber auch der Streit beigelegt werden kann, ist eine andere Frage. Die beiden Vertreter der Gemeinde appellierten jedenfalls an der Gerichtsverhandlung vom Mittwoch schon mal prophylaktisch an die Dialogbereitschaft der Parteien. Doch einzelne Anwohner scheinen bereits resigniert zu haben.