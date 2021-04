Belästigte Nachbarn müssen sich gedulden – Kantonsgericht schickt Baselbieter Lärmstreit in die Warteschlaufe Wegen eines untauglichen Gutachtens befinden sich die Parteien wieder auf Feld eins. Thomas Gubler

Die Beschwerde von Wirtin und SVP-Landrätin Jacqueline Wunderer wurde formell einstimmig gutgeheissen. Foto: Nicole Pont

Damit hat wohl niemand gerechnet. Im Streit um die Lärmemissionen des Restaurants zur Sonne in Röschenz fällt am Donnerstag kein Entscheid. Die Abteilung Verfassung- und Verwaltungsrecht (VV) des Kantonsgerichts wies die Angelegenheit zur Neubeurteilung an die Baselbieter Sicherheitsdirektion (SID) zurück. Und damit wieder auf «Feld eins», wie Gerichtspräsidentin Franziska Preiswerk betonte. Dort war der Fall vor bald drei Jahren schon.

Davon profitiert vorerst Wirtin und SVP-Landrätin Jacqueline Wunderer. Ihre Beschwerde gegen die Öffnungsbeschränkungen des Aussenbereichs des Restaurants – und nur um diese ging es – wurde formell einstimmig gutgeheissen. Das heisst: Feierabend ist mangels Begrenzung um 24 Uhr. Die Verfügung der Sicherheitsdirektion hatte eine lärmschutzbedingte Beschränkung der Öffnungszeiten im Aussenbereich vorgesehen – auf 22 Uhr unter der Woche und am Sonntag sowie auf 23 Uhr am Freitag und Samstag. Wegen der aufschiebenden Wirkung der Massnahme, zu der die Beschwerde geführt hat, trat diese Einschränkung aber nie in Kraft.

Sachverhalt unvollständig

Schuld daran ist das Gutachten über die Lärmsituation des Restaurants, das vor Erlass der Verfügung von der Bewilligungsbehörde in Auftrag gegeben wurde. Diese Expertise wurde jetzt vom Gericht als völlig ungenügend erachtet. Das Gutachten, so der referierende Richter Markus Clausen, gebe den Sachverhalt nur unvollständig wieder, sodass dieser schlicht nicht «liquid» sei. Und gemäss Richter Daniel Häring taugt das Gutachten gar in fast keinem Punkt. Sogar von einer «Bankrotterklärung des Gutachters» war in der Urteilsberatung die Rede. «Ich kann jedenfalls meine richterliche Arbeit so nicht machen», sagte Häring.

Offenbar hat es sich der Gutachter tatsächlich etwas gar einfach gemacht. Statt eigene Daten zu erheben, stellte er auf Quellen wie Geoview und sogar auf die Website des Restaurants ab. Als besonders stossend empfunden wurde zudem, dass der Gutachter vor Ort verdeckte Lärmmessungen durchführte, in die die lärmgeplagten Nachbarn einbezogen wurden. Die Wirtin wusste davon aber nichts. Auch dass der Auftrag an den Gutachter offenbar lautete, eine Situation zu «bestätigen», kam beim Gericht schlecht an. Immerhin wurde nicht ausgeschlossen, dass das Ergebnis, zu dem das Gutachten gelangt, richtig sein könnte. Es sei aber schlicht nicht nachvollziehbar.

Regierung «bestraft»

Unter diesen Umständen blieb dem Kantonsgericht nichts anderes übrig, als den Fall zur Klärung des Sachverhalts und zur Neubeurteilung an den Absender zurückzuschicken. Unbeantwortet bleibt damit allerdings die Frage, wie dem Regierungsrat als Vorinstanz all diese Mängel entgehen konnten, was ihn bewog, auf offenbar nicht nachvollziehbare und entsprechend nicht plausible Resultate abzustellen und so die Beschwerde abzuweisen. Die Regierung muss nun die Gerichtskosten übernehmen und der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von über 5000 Franken bezahlen.

In den Mond blicken unter diesen Umständen aber weiterhin die lärmgeplagten Anwohner. Denn bis der Fall dereinst materiell entschieden wird, können gut und gern nochmals zwei bis drei Jahre ins Land ziehen.

