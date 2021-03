Landratsdebatte – Kantonsgericht erhält mehr Stellenprozente Eine ungewöhnliche Allianz aus SVP, Grünen und der Mitte setzte sich mit dem Anliegen durch, das Pensum an der Strafabteilung von 170 auf 200 Stellenprozente zu erhöhen. Thomas Gubler

Das Kantonsgericht Baselland in Liestal. Foto: Nicole Pont

Geht es im Baselbieter Landrat um Gerichtsangelegenheiten, dann werden die Allianzen umgruppiert. Dann verläuft der Graben nicht mehr wie üblich zwischen den Bürgerlichen und Links-Grün, sondern zwischen der SVP, den Grünen/EVP sowie der CVP/GLP einerseits und der FDP und der SP anderseits. In dieser Konstellation hat der Rat am Donnerstag mit 50 zu 33 Stimmen, bei drei Enthaltungen, das Pensum an der Strafabteilung des Kantonsgerichts von 170 auf 200 Prozent erhöht. Er hat damit die im Sommer 2019 provisorisch bis Ende 2020 vorgenommene Erhöhung rückwirkend auf den 1. Januar 2021 für definitiv und ordentlich erklärt.

FDP und SP unterlagen mit ihrem Antrag, die Erhöhung der Pensen vorerst bis Ende der laufenden Amtszeit der Gerichte am 31. März 2022 nur provisorisch weiterzuführen, mit 48 zu 38 Stimmen. Eine definitive Lösung sollte nicht während der Amtszeit, sondern erst auf die neue hin und nach Vorlage einer Auslegeordnung durch die Gerichte erfolgen. Dadurch sollte der «Normalfall» an den Gerichten dokumentiert werden; denn die provisorische Pensenerhöhung erfolgte seinerzeit wegen der Zusatzbelastung durch den Fall Dojo, den Überfall von Kickboxern auf eine Kampfsportschule in Reinach. In der vorberatenden Justiz- und Sicherheitskommission (JSK) war der Antrag auf eine definitive Erhöhung denn auch nur mit präsidialem Stichentscheid gutgeheissen worden.

Dünn begründet

JSK-Präsidentin Jacqueline Wunderer (SVP) erklärte im Plenum, es sei der strafrechtlichen Abteilung ohne Pensenerhöhung nicht mehr möglich, die gesetzlichen und die vom Bundesgericht festgelegten Vorgaben wie etwa das Beschleunigungsgebot zu erfüllen. Und Kantonsgerichtspräsident Roland Hofmann ergänzte, auch ohne den Fall Dojo deute nichts auf eine Entlastung der Gerichte hin.

Tanja Coucé wandte sich namens der SP-Fraktion nicht grundsätzlich gegen eine definitive Erhöhung des Pensums. Der Zeitpunkt kurz vor den Neuwahlen sei aber ungünstig und verunmögliche eine allfällige Flexibilität. «Die SP ist daher für eine befristete Erhöhung», sagte Coucé. FDP-Sprecher Balz Stückelberger kritisierte die Vorlage als «dünn begründet» und sprach sich ebenfalls für eine Weiterführung des Provisoriums bis zum Ende der Amtszeit aus.

Gegen die SVP-Grün-Mitte-Allianz blieben die Sozialdemokraten und die Freisinnigen mit ihrem Antrag aber chancenlos. Der Ratsmehrheit war für einmal die rasche Beendigung eines Provisoriums wichtiger als ein Entscheid «en connaissance de cause», wie Tanja Cucé bemerkte.