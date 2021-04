B.1.617 in der Schweiz – Kantonsarzt erfuhr aus den Medien von indischer Corona-Mutante In Solothurn wusste man nichts vom ersten Fall der Virusvariante. Für Kritik sorgt auch, dass der Bund die Finanzierung eines Mutationsscreenings gestoppt hat. Jacqueline Büchi

In Indien steigen die Infektions- und Todeszahlen rasant an. Schuld könnte die neue Virusvariante B.1.617 sein, die nun auch in der Schweiz aufgetaucht ist. Foto: Keystone

Die indische Virusvariante ist in der Schweiz angelangt: Per Pushnachricht informierten die Newsportale ihre Leser am Samstag über die jüngste Entwicklung in der Corona-Pandemie. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hatte die Information kurz davor über Twitter verbreitet.

Die Eilmeldung überraschte nicht nur so manche Newskonsumentin, sondern auch die Verantwortlichen des Solothurner Gesundheitsamts. Erstaunt lasen sie, die Mutante B.1.617 sei erstmals in Solothurn aufgetreten, und zwar schon Ende März.

«Von diesem Sequenzier-Resultat haben wir aus den Medien und nicht durch das Bundesamt für Gesundheit erfahren, was schade ist», sagt der Solothurner Kantonsarzt Lukas Fenner am Montag auf Anfrage. Nun liefen weitere Abklärungen mit dem BAG.