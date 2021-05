Corona-Fallzahlen sinken – Kantone wollen schnell lockern Öffnen, aber subito – fordert der Gewerbeverband. Auch mehrere Kantone plädieren für deutlich schnellere Öffnungsschritte als vom Bundesrat vorgesehen, etwa in der Gastronomie. Gregor Poletti

Soll nach Ansicht der Kantone möglichst schnell wieder möglich werden: Ein gemütliches Essen im Innern eines Restaurants mit entsprechenden Schutzmassnahmen. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Bei Fallzahlen, Hospitalisierung und der Belegung der IPS-Betten zeige sich eine langsame Entspannung, sagt Patrick Mathys vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) an der Pressekonferenz vom Mittwoch: «Die Öffnungen haben bislang noch keine negativen Auswirkungen gezeigt.» Das dürfte den Druck auf den Bundesrat erhöhen, weitere Lockerungen schnell einzuleiten. Bisher betonte die Regierung, nächste Öffnungsschritte seien erst auf den 26. Mai denkbar. Auch die Kantone drängen aufs Tempo, wie die Konsultation des Bundesrates zu seinem 3-Phasen-Modell zeigt.

«Wenn die Öffnungsschritte zu zaghaft erfolgen, wird die Akzeptanz auch für notwendige Massnahmen abnehmen», warnt etwa die Glarner Regierung eindringlich. Deshalb sollen bereits jetzt, in der laufenden ersten Phase, Lockerungen vorgenommen werden können. So plädiert Glarus etwa dafür, dass die Anzahl Teilnehmer für private Veranstaltungen im Freien und für kommerzielle Veranstaltungen im Freien und im Innern deutlich erhöht werden soll. Essen und Trinken soll auch im Innenbereich von Restaurants wieder erlaubt werden.

Ja zu drei Phasen, nein zum Tempo

Bis am Mittwoch, 5. Mai, konnten sich Kantone und Verbände zur neuen Öffnungsstrategie des Bundesrates äussern. Mit einem 3-Phasen-Modell will die Regierung die Restriktionen schrittweise bis Ende Juli auflösen – sofern dies die Lage und der Impffortschritt erlauben.

Das 3-Phasen-Modell Infos einblenden 1. Schutz-Phase: Sie dauert so lange, bis alle besonders gefährdeten Personen, die sich impfen lassen möchten, mit zwei Dosen geimpft sind. Bei einer Bereitschaft von 75 Prozent sollte diese erste Etappe bis Ende Mai 2021 erfüllt sein, schätzt der Bundesrat. Für diese Phase schlägt er zudem Richtwerte vor, die höhere Ansteckungen tolerieren, weil ein grosser Teil der Risikogruppen bereits geimpft ist. 2. Stabilisierungs-Phase: In einem zweiten Schritt sollen bis Ende Juli alle Erwachsenen, die das wünschen, Zugang zu den Vakzinen bekommen. Auch für diese Phase sind Richtwerte definiert, mit denen der Bundesrat notfalls Öffnungen rückgängig machen könnte. Bei günstigem Verlauf der Pandemie könnte der Bundesrat ab dem 26. Mai neue Lockerungen erlassen: den Präsenzunterricht an Hochschulen, das Ersetzen der Home-Office-Pflicht durch eine Empfehlung, mehr Freiheiten im Sport- und Freizeitbereich sowie im Detailhandel oder die Öffnung der Restaurant-Innenbereiche. Ist eine Durchimpfungsrate von 40 bis 50 Prozent erreicht, soll für Geimpfte, Getestete und Genesene der Zugang zu Grossveranstaltungen, Bars oder Diskotheken möglich sein. 3. Normalisierungs-Phase: Die dritte und letzte Phase beginnt, sobald alle impfwilligen Erwachsenen beide Dosen erhalten haben. Das könnte ab August der Fall sein. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass dann keine gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen mehr zu rechtfertigen seien. Massnahmen, wie beschränkte Kapazitäten oder die Maskenpflicht an stark bevölkerten Orten, dürften nun schrittweise aufgehoben werden. Daran will die Regierung auch bei einer tiefen Impfbereitschaft festhalten. Weil das Virus weiterhin zirkulieren wird, könnte das Gesundheitssystem aber trotzdem wieder überlastet werden. (red)

Zwar begrüssen die meisten Kantone grundsätzlich den Abbau der Restriktionen in drei Phasen. Doch vielen gehen die einzelnen Schritte zu wenig weit und erfolgen zu zögerlich. So verlangt etwa St. Gallen wie Glarus, dass die Innenbereiche von Gastronomiebetrieben gegen Ende Mai geöffnet werden. Der Kanton Luzern geht noch weiter und fordert, Öffnungsschritte auch dann zu prüfen, wenn die relevanten Richtwerte leicht ansteigen und sich die Lieferung weiterer Impfdosen verzögern würden. Gesundheitsdirektor Guido Graf versichert: «Wir verimpfen alles, was wir bekommen, und das die ganze Woche, wenn nötig auch in der Nacht.»

Einzelne Kantone wie Zug oder Bern mahnen eher zur Vorsicht. Allerdings sagt Bern, dass sie grössere Öffnungs-, aber auch Verschärfungsschritte gegenüber einem Vorgehen mit zahlreichen kleinen Schritten vorziehen würden.

Vollständige Öffnung der Gastronomie

Fundamentalkritik kommt einzig vom Gewerbeverband, der das 3-Phasen-Modell des Bundesrates in Bausch und Bogen ablehnt und bereits auf Mitte Mai die vollständige Öffnung der Gastronomie fordert. In der Romandie tönt es in den gleichen Kreisen etwas gemässigter: Der Westschweizer Arbeitgeberverband Centre Patronal erachtet den längerfristigen Zeitplan als «überfällig». «Bei den definierten Zeitintervallen zwischen den Phasen und der ihnen innewohnenden Logik sehen wir jedoch erhebliches Verbesserungspotenzial», schreibt das Centre Patronal in einer Medienmitteilung.

Tatsächlich kritisieren auch die Kantone die Öffnungslogik: Zum Beispiel, dass der Bundesrat an der Reproduktionszahl als Richtwert festhalten will. Dieser sei untauglich, urteilt etwa der Kanton Bern, man würde sich besser an der Auslastung der IPS-Betten orientieren.

Wie weiter mit den Grossveranstaltungen?

Es ist vorgesehen, dass der Bundesrat am Mittwoch, 12. Mai, entscheidet, wie er mit dem 3-Phasen-Modell weiter verfährt. Bis dann wird auch die Konsultation zu den Grossveranstaltungen (sie dauert bis zum 10. Mai) abgeschlossen sein.

Die Stellungnahmen der Kantone dazu liegen noch nicht vor, aber der Vorstand der Gesundheitsdirektoren äusserte sich am Mittwoch. Und er mahnt zur Vorsicht. Dass bereits jetzt klar definierte Grossveranstaltungen in Bezug auf Etappen und Grössenverhältnisse (Pilotversuche im Juni, Grossveranstaltungen bis 3000 im Juli und August, Grossveranstaltungen bis 10’000 ab September) mit fixen Terminen festgehalten werden, sei «sehr ambitioniert». Der Vorstand regt an, dass die effektive Impfrate in der Bevölkerung bei der Bewilligung von Grossanlässen zu berücksichtigen sei.

