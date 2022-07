Hitzewelle in der Region Basel – Kantone ordnen Feuerverbot im Wald und Badeverbot in Wiese und Birs an Genau wie in den Vorjahren sind die Böden sehr trocken und die Wasserstände in den Bächen und Flüssen tief. Andrea Schuhmacher

Wie in den Jahren zuvor führen die Flüsse und Bäche derzeit wenig Wasser. (Symbolbild der Birs aus 2018) Foto: Nicole Pont

Ab morgen Dienstag gilt ein absolutes Feuerverbot im Wald und an den Waldrändern in den beiden Basel. Das teilt das Amt für Wald beider Basel am Montag mit. Auch mit Feuerwerk soll vorsichtiger umgegangen werden: Der Abstand zum Wald muss mindestens 200 Meter betragen. Die Waldbrandgefahr ist aktuell gross, es herrscht die Waldbrandgefahrstufe 4.

Ebenso wird ein Bade-, Betretungs- und Fischereiverbot in der Wiese und einem Teilbereich der Birs verfügt. Die Verbote gelten auch für Hunde, Paddler und Boote. Bei der Birs ist der Abschnitt zwischen Redingbrücke bis zur Mündung in den Rhein betroffen. Bei der Wiese ist es der Abschnitt zwischen der Landesgrenze bis zur Mündung in den Rhein. Die entsprechenden Zonen sollen abgesperrt werden. Wer sich nicht daran hält, hat in Basel-Stadt mit einer Busse von 100 Franken zu rechen, in Baselland mit einer Anzeige.

Fische suchen kühlere Gewässer

Genau wie in den Vorjahren sind die Böden sehr trocken und die Wasserstände in den Bächen und Flüssen tief. Es sei zudem weiterhin kein Niederschlag in Sicht, schreibt das Amt weiter. Darunter leiden viele Fische und suchen kühlere und sauerstoffhaltigere Gewässerbereiche. Betroffen sei die vom Aussterben bedrohte Nase. Akut gefährdet sei zudem bei Wassertemperaturen um die 25 Grad Celsius auch der Äschenbestand, Bachforellen sowie die Junglachse, die in Wiese und Birs ausgesetzt wurden.

Im Baselbiet müssen zudem der Homburgerbach, der Eibach und der Bennwilerbach ausgefischt werden. Der Kanton rechnet damit, dass in den nächsten Tagen weitere Gewässer trockenfallen werden und Fische umgesiedelt werden müssen. Bewilligte Wasserentnahmen sind derzeit nur noch in der Birs und dem Rhein möglich. Wasserentnahmen für den sogenannten Gemeingebrauch, also etwa in einem Eimer oder einer Giesskanne, sind aktuell nicht mehr erlaubt.

Konkret lauten die Verbote im und um den Wald folgendermassen:

Es ist verboten, im Wald und an Waldrändern Feuer zu entfachen. Mindestabstand zum Wald sind 50 Meter. Das gilt auch für eingerichtete Feuerstellen sowie für selbst mitgebrachte Holz-/Kohlegrills.

Es ist verboten, brennende Zigaretten, andere Raucherwaren oder Streichhölzer wegzuwerfen.

Bei starkem Wind im Freien kein Feuer machen (gefährlicher Funkenflug).

Hinsichtlich des Nationalfeiertags mahnt der Kantonale Führungsstab auch im Siedlungsgebiet zum vorsichtigen Umgang mit Feuerwerk. Der Abstand zum Wald muss mindestens 200 Meter betragen.

Das Steigenlassen von Himmelslaternen ist generell verboten.

