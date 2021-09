Baudebakel Biozentrum – Kantone haben Kontrolle über das Projekt verloren Die Regierungen beider Basel präsentieren eine externe Analyse und was sie daraus lernen wollen. Die politische Aufarbeitung steht aber noch an. Jan Amsler

72 Meter für 430 Millionen: Das neue Biozentrum bewegt sich architektonisch wie finanziell in luftiger Höhe. Foto: Nicole Pont

Eben war noch vom «Mount Everest der technischen Möglichkeiten» die Rede. Doch nur eine Woche nachdem das neue Biozentrum Basel eingeweiht worden ist, ist die Feststimmung bereits verflogen. Statt der Superlative stehen wieder die Fehlleistungen im Fokus. Die Uni Basel konnte das neue Gebäude erst mit vierjähriger Verspätung beziehen, zudem wurden die ursprünglich prognostizierten Kosten von 337 Millionen Franken um gegen 100 Millionen überschritten: Das Projekt schlägt am Ende mit geschätzt 430 Millionen zu Buche.

Die Regierungen der Trägerkantone Basel-Stadt und Baselland haben am Dienstag die Ergebnisse einer externen Analyse präsentiert, die sie Ende 2019 angekündigt und im Februar dieses Jahres in Auftrag gegeben haben. Aufgearbeitet ist das Debakel damit aber nicht: In der Analyse geht es hauptsächlich darum, was die Kantone im Hinblick auf künftige Grossprojekte lernen können.

Keinen «zweiten Fall Biozentrum»

Die politisch heiklen Untersuchungen der parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) des Grossen Rats hingegen sind noch nicht abgeschlossen: Der Ausschuss will seinen Bericht bis Ende Juni 2022 vorlegen. Das Parlament lässt sich die Arbeiten der PUK rund eine Million Franken kosten. Demgegenüber wendeten die Regierungen für die externe Analyse rund 80’000 Franken auf.

Mitglieder der Regierungen beider Basel und externe Experten stellen im Hotel Mövenpick in Basel die Analyse vor. Foto: Jan Amsler

«Es geht nicht darum, Mängel zu definieren und die Mehrkosten anzuschauen, sondern darum, wie solche Grossprojekte in der Zukunft organisiert sein müssen», betont der Baselbieter Finanzdirektor Anton Lauber (CVP) am Dienstag wiederholt. Einen «zweiten Fall Biozentrum» soll es nicht mehr geben.

Vorschnell losgelegt

Matthias Hugi und Martin Häusermann vom Beratungsunternehmen Brandenberger und Ruosch halten in ihrer Analyse fest, dass das hochkomplexe Projekt bereits zu Beginn zu unpräzise definiert worden sei. Man habe nicht gewusst, was das Gebäude am Ende genau leisten müsse, und vielleicht seien zu viele Wünsche berücksichtigt worden, sagt Häusermann.

Mängel stellen die Experten auch bei der Ausschreibung des Projekts fest: In einem anonymen Verfahren ist es nicht möglich, Referenzen zu überprüfen. Beim Vorhaben ist ein Nachwuchsteam zugelassen worden, wovon die Analysten in einem solchen Fall eher abraten. Wenn, dann müsste das junge Architektenteam durch einen überdurchschnittlich erfahrenen Gesamtleiter kompensiert werden. In den Augen der Experten habe der Fokus zu sehr auf dem Städtebau gelegen statt auf einem «hochinstallierten Gebäude». Abgesehen davon, würden enge Honorarvorgaben das Risiko von Minderleistungen bergen.

Obwohl die Analyse den Kantonen eine professionelle Projektabwicklung attestiert, sei es nicht gelungen, die Kontrolle über den Bau zu erhalten, wie dem Bericht zu entnehmen ist.

Das Biozentrum wurde am 21. September feierlich eröffnet. Für einen Moment waren die Fehlleistungen kein Thema. Foto: Nicole Pont

Kantone wollen Lehren ziehen

Der Baselbieter Baudirektor Isaac Reber (Grüne) und sein basel-städtisches Pendant Esther Keller (GLP) erläutern die Lehren, die sie aus der Analyse ziehen: «So eine komplexe Organisation für so ein schwieriges Projekt wird es künftig nicht mehr geben», sagt Reber. Künftig soll mehr Zeit dafür investiert werden, die Anforderungen an ein Gebäude zu bestimmen. Bleiben Lücken offen, soll klar definiert werden, wie diese im Verlauf des Projekts geschlossen werden. Ausserdem wolle man den Generalplaner künftig als möglichst komplettes Team engagieren.

Laut Keller werden personelle Ressourcen bei laufenden Grossprojekten überprüft und nötigenfalls erhöht. Sie wolle zudem alternative Modelle der Zusammenarbeit zwischen Bauherrschaft, Planern und Unternehmer prüfen.

Ursachen noch ungeklärt

Das Projekt sei also zu unpräzise bestellt worden, die Kosten seien zu tief geschätzt, und die Auswahl der Leistungserbringer sei in diesem Fall zu riskant gewesen, fasst die Basler Finanzchefin Tanja Soland (SP) zusammen. Berater Hugi sagt, dass die grosse Mehrheit der Bauprojekte so ausgeschrieben würde wie beim Biozentrum. Doch die Aufgabenstellung sei in diesem Fall eben nicht klassisch gewesen. Er vermutet, dass die Komplexität unterschätzt worden sei.

Auf Fragen, warum es zu den Fehlern gekommen sei, sind die Regierungsmitglieder am Dienstag nicht eingegangen. Der ausstehende Bericht der PUK dürfte hierzu mehr Erkenntnisse bringen. Die Kommission hat explizit den Auftrag gefasst, auch die Ursachen der Kostenüberschreitungen und der zeitlichen Verzögerungen abzuklären.

Forschen und lehren mit Aussicht auf die Stadt. Foto: Nicole Pont

Jan Amsler ist als Redaktor für den Grossraum Basel zuständig und leitet das Team Politik. Er berichtet über das politische Tagesgeschäft, schreibt Kommentare, Analysen und Hintergründe. @JanAmsler

