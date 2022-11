Enteignungsfall vor Kantonsgericht – Kanton zahlte zu hohe Entschädigungen Das Baselbieter Enteignungsgericht muss über die Bücher, weil es Entschädigungen beim Bau des Grabenring-Kreisels in Allschwil zu hoch angesetzt hat. Thomas Gubler

Weil eine Lichtsignalanlage beim Grabenring in Allschwil (Bild) durch einen Kreisel ersetzt wurde, der mehr Fläche beansprucht, mussten 23 Grundeigentümer enteignet werden. Das führte zu einem Gerichtsfall, der noch hängig ist. Foto: Christoph Stulz

Der Fall hat aus mehreren Gründen Seltenheitswert. Gerade mal zwei Enteignungsfälle habe es in den vergangenen zehn Jahren am Kantonsgericht gegeben, so der referierende Richter Hans Furer am Mittwoch an der Verhandlung der Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht (VV) des Kantonsgerichts Baselland. Und dass hier nicht etwa die Enteigneten Beschwerde führten, sondern der Kanton, beziehungsweise die Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD), ist doch auch eher unüblich.

Schliesslich erhielt die BUD auch noch recht: Mit fünf zu null Stimmen gelangte die VV zum Schluss, dass die Entschädigung der Enteigneten tatsächlich zu hoch ausgefallen war. Die Vorinstanz, das Baselbieter Enteignungsgericht, hatte offensichtlich den entscheidenden Passus im Zonenreglement der Gemeinde Allschwil übersehen. Dafür muss dieses jetzt über die Bücher und die Entschädigung neu berechnen.

Zur Verflüssigung des Zubringerverkehrs zum Gebiet Bachgraben wurde die Lichtsignalanlage beim Knoten Grabenring/Hegenheimstrasse 2021 durch einem Kreisel ersetzt. Dafür mussten 23 Grundeigentümer dem Kanton Land abtreten. Mit 13 von ihnen konnte eine Vereinbarung erzielt werden. Zehn Eigentümer – eine Stockwerkeigentümergemeinschaft – mussten enteignet werden, wobei die zur Debatte stehende Fläche 139 Quadratmeter betrug. Gemäss Enteignungsgericht sollte diese mit 1450 Franken pro Quadratmeter entschädigt werden, weil durch den Landverlust von 4,59 Prozent der Parzelle die Nutzung des Restgrundstücks dauernd beeinträchtigt werde.

Fehlender Abzug

Dagegen monierte die BUD, das Enteignungsgericht habe den Entschädigungsansatz für nicht überbautes Land angewandt. Das vorliegende Grundstück aber sei schon überbaut. Und der Verlust betreffe lediglich den Vorgarten. Das Gericht hätte daher einen ganz erheblichen Abzug vornehmen müssen. Auf gerade noch 241.70 Franken pro Quadratmeter veranschlagte die BUD unter diesen Umständen die Entschädigung.

Die Enteigneten wiederum machten geltend, mit dem enteigneten Teil falle die Nutzungsziffer für die Parzelle entsprechend tiefer aus.

Falsch, lautete am Mittwoch das Fazit des Referenten Hans Furer, der bemerkte: «Das Enteignungsgericht hat etwas ganz Entscheidendes nicht beachtet.» Dieses Entscheidende steht im Allschwiler Zonenreglement, nämlich, dass der Gemeinderat künftig in die Nutzungsberechnung das für Strassen und Anlagen abgetretene Land mit einbezieht, wenn dies bei der Festlegung der Entschädigung berücksichtigt wurde.

Das heisst: Bei einem Neubau entstünde keine Einbusse, weil die Nutzungsziffer trotz Landverlust die alte bliebe. «Damit fällt die Argumentation in sich zusammen», sagte Hans Furer.

Dieser Ansicht waren denn auch die anderen Kantonsrichterinnen und Kantonsrichter, weshalb die Beschwerde einstimmig gutgeheissen wurde. Zur Neuberechnung der Entschädigung für die Grundeigentümer wird die Sache ans Enteignungsgericht zurückgewiesen.

