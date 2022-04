Zerstörte Tschudy-Villa in Sissach – Kanton will Strafe für Besitzer und Abrissunternehmen Das ehrwürdige Haus wird nun gesichert. Es soll ausserdem ein Schutzdach erhalten. Lisa Groelly

Die teils abgerissene Tschudy-Villa an der Güterstrasse in Sissach. Foto: Nicole Pont

Bei der Tschudy-Villa in Sissach sind am Gründonnerstag die Bagger aufgefahren, obwohl eine Verfügung dem Besitzer ebendiesen Abriss verboten hatte. Dies wird für ihn nun rechtliche Konsequenzen haben. Der Kanton werde eine Strafanzeige «gegen die Beteiligten» einreichen, lässt sich Katja Jutzi, Generalsekretärin der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD), am Dienstag in der «Volksstimme» zitieren.

Weiter nach der Werbung

Auch das Bauunternehmen aus Hölstein, das den Abbruch ausgeführt hatte und «nachweislich über das Veränderungs- und Beseitigungsverbot vom 1. März in Kenntnis gesetzt worden» sei, muss mit Konsequenzen rechnen. Dies bestätigt Jutzi auch auf Anfrage der BaZ.

Was bisher geschah Abo Illegaler Abriss in Sissach «Es ging einfach um die mutwillige Zerstörung des Hauses» Abo Zerstörte Tschudy-Villa «Man könnte den illegalen Gewinn konfiszieren» Unterdessen hat der Kanton veranlasst, dass die stark beschädigte Villa mit Baujahr 1924 gesichert wird. Ein privates Bauunternehmen sei dabei, das noch bestehende Mauerwerk zu stabilisieren. Am Dienstagmorgen wurde ausserdem damit begonnen, ein Gerüst mit einer Überdachung aufzubauen, um das Gebäude vor Witterung zu schützen. In den vergangenen Tagen hat es auch in Sissach immer wieder geregnet. Ist das Haus dadurch beschädigt worden? «Diese Befürchtung hatten wir auch. Doch die kantonale Denkmalpflegerin Brigitte Frei-Heitz hat sich die Situation vor Ort angesehen. Zum Glück sind bisher keine unbehebbaren weiteren Schäden entstanden», sagt Katja Jutzi. Die BUD hätte gerne früher eingegriffen, doch weil sie in dieser Sache Partei ist, mussten die Schutzmassnahmen zuerst beim zuständigen Rechtsdienst von Regierungsrat und Landrat beantragt und von diesem entsprechend verfügt werden. Ein Jahr Zeit Die Kosten für die Sicherung können auf den Besitzer abgewälzt werden. Dieser hatte am 11. März eine Beschwerde eingereicht, durch die er das Abrissverbot des Kantons als aufgeschoben erachtete. Da die Verfügung vom 1. März innert zwei Monaten von der regierungsrätlichen Denkmal- und

Heimatschutzkommission genehmigt werden muss, wird in den kommenden Tagen der

entsprechende Beschluss erwartet. Die Kommission muss unter anderem entscheiden, ob sie eine provisorische Unterschutzstellung genehmigt. Danach hätte der kantonale Denkmalschutz ein Jahr Zeit, um diese Frage zu prüfen.

Lisa Groelly ist stellvertretende Leiterin des Ressorts Politik, Wirtschaft und Region in der Basler Lokalredaktion. Ihr Fokus liegt auf der Berichterstattung aus dem Baselbiet. In ihrer Kolumne schreibt sie ausserdem monatlich über Themen, die sie gerade beschäftigen, nerven, erfreuen oder wütend machen. Mehr Infos @LisaGroelly

Fehler gefunden?Jetzt melden.