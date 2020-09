Bei Gleichstellung versagt – Kanton verwehrt Beeinträchtigten Zugang zu Rheinterrassen Der neue Holzbau ist nicht rollstuhlgängig konzipiert, trotz kantonalem Gleichstellungsauftrag. Von Betroffenen hagelt es Vorwürfe gegen das Baudepartement. Dieses rechtfertigt den Entschied, erwägt aber eine Nachbesserung. Robin Rickenbacher

Diese Erhöhung verunmöglicht es Rollstuhlfahrern, die Rheinterrassen autonom zu benutzen. Für Betroffene ein grosses Ärgernis. Foto: Nicole Pont

Peter Hablützel ärgert sich. Er erzählt vom Imfluss-Festival, wo er vor wenigen Tagen der Musik lauschte. Und dort auch mit den neu gebauten Rheinterrassen in Berührung kam, die Anfang September am Kleinbasler Rheinufer zwischen Mittlerer Brücke und Wettsteinbrücke eingeweiht wurden. Nur gab es für Hablützel keinen Weg, die Holztreppe eigenständig zu nutzen. Ein rund 20 Zentimeter hoher Absatz zwischen Allmend und Podest verhinderte dies. Denn Peter Hablützel sitzt im Rollstuhl. Und eine Rampe fehlt. «Ich konnte nur die Hände verwerfen», sagt Hablützel. «Das ist doch ein Neubau. Wie man hier nicht an Menschen mit Behinderung denken konnte, ist für mich unverständlich.» Auf die Rheinterrassen schaffte er es an besagtem Festival-Abend nur mithilfe zweier Männer, die seinen Rollstuhl über die Erhöhung hoben – allein: «keine Chance», so Hablützel.