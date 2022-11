Bäume aus dem Süden – Kanton und Gemeinden kämpfen mit Edelkastanien gegen den Klimawandel Edelkastanien kommen aus dem Süden und vertragen Hitze und Trockenheit relativ gut. Deshalb werden jetzt im Baselbiet versuchsweise 800 Kastanienbäume gepflanzt. Simon Erlanger

Einwanderer: Eine eigentlich aus dem Süden stammende Edelkastanie zwischen Bern und Thun. Bald dürfte der Baum auch in Baselland weit verbreitet sein, wenn der Feldversuch mit 800 Edelkastanien gutgeht. Foto: Archiv Tamedia

Im Baselbiet werden bis zum nächsten Frühling rund 800 Edelkastanien gepflanzt. Die Bäume werden auf den ganzen Kanton verteilt. Laut einem Bericht der «Volksstimme» handelt es sich dabei um einen Versuch des Forstamts beider Basel und der Forstbetriebe aller Baselbieter Gemeinden. Angesichts des Klimawandels suche man für die Zukunft der Baselbieter Wälder nach Baumsorten, welche den zunehmend wärmeren und trockeneren Sommern widerstehen können.

Gewappnet gegen Hitze und Trockenheit

Die Edelkastanie, die vor allem südlich der Alpen vorkommt und in der Schweiz vor allem im Tessin verbreitet ist, soll dem Klimawandel besser widerstehen können als die bis anhin verbreiteten Baumsorten. Damit geht die Tendenz in Richtung Mediterranisierung der Baselbieter Wälder.

In Baselland werden dabei nicht die Kastaniensorten mit grossen Früchten, den Marroni, gepflanzt, sondern sogenannte «Wildlinge», die robuster sind. Einer grossflächigen Anpflanzung entgegen steht die Tatsache, dass die Kastanienbäume saure Böden bevorzugen. Mit dem Kastanienrindenkrebs und der Kastaniengallwespe gibt es auch Schädlinge, die dem Baum zu schaffen machen.

Jahrhundertelang war das Baselbiet im Übrigen von lichten Eichenwäldern geprägt, die seit dem 19. Jahrhundert weitgehend verschwunden sind. Auch die Eiche ist robust und daher in Zeiten des Klimawandels wieder vermehrt gefragt. So wurden in den letzten Jahren im Allschwilerwald grossflächig Buchen und Fichten durch Eichen ersetzt.



