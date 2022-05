Gastronomie am Winkelriedplatz – Wirt für neues Parkcafé in Basel gesucht Am Winkelriedplatz in Basel soll ein neues Parkcafé entstehen. Jetzt sucht das Bau- und Verkehrsdepartement einen passenden Betreiber oder eine Betreiberin für den Betrieb. Isabelle Thommen

So soll der neue Winkelriedplatz einst aussehen. Visualisierung: Kanton Basel-Stadt

Ab Herbst will das Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) den Winkelriedplatz für 4,4 Millionen Franken erneuern. Bis 2025 soll unter anderem in einem Trafogebäude an der Solothurnerstrasse ein neues Parkcafé entstehen. Dieses soll Besucherinnen und Besucher des Parks zum Verweilen einladen.

Die Allmendverwaltung des Tiefbauamtes hat den Betrieb des Cafés am Mittwoch ausgeschrieben. Es dürfte frühestens im Frühjahr 2025 in Betrieb gehen. Sollte sich keine geeignete Betriebsorganisation finden, wird die Trafostation ohne Parkcafé erneuert.

Das Café möchte man zu allen Tages- und Jahreszeiten für Gäste öffnen. Als Zielgruppe nennt das BVD Familien mit Kindern sowie Rentnerinnen und Rentner. Auf einer neuen Parkbühne gegenüber des Cafés werde es zudem möglich sein, soziokulturelle und gesellschaftliche Anlässe für das Quartier durchzuführen.

Betreiber-Interessenten können sich bis zum 29. Juni 2022 beim Tiefbauamt für das Parkcafé bewerben. Bis Ende Herbst 2022 wählt eine Auslobungskommission aus Mitarbeitenden der Verwaltung und Quartiervertretenden die Betreiberin oder den Betreiber aus. Da zwischen dieser Wahl und der Inbetriebnahme einige Jahre liegen, kann sich die künftige Wirtin oder der künftige Wirt in die Detailplanung des Cafés einbringen. Das Parkcafé kann ab Eröffnung während fünf Jahren betrieben werden. Eine Verlängerung des Mietvertrages um weitere fünf Jahre ist möglich. Danach folgt die nächste Ausschreibung. Mehr Details erfahren Interessierte unter Tiefbauamt.bs.ch/planauflagen.

Neuer Wasserspielbereich

Die Parkanlage Winkelriedplatz sei ein wichtiger Grün- und Freiraum im dicht bebauten Gundeldinger-Quartier, wie es in einer Mitteilung des BVD heisst. «Seine Ausstattung und Gestaltung ist jedoch veraltet und abgenutzt, weshalb der Grosse Rat 2021 die Erneuerung der Anlage beschlossen hat.» Es handle sich dabei um eine konkrete Entwicklung im Sinne des Stadtteilrichtplans Gundeldingen.

Die Stadtgärtnerei will die Parkanlage voraussichtlich bis Ende 2024 sanieren und den heutigen Bedürfnissen entsprechend umgestalten. Geplant sei unter anderem ein neuer Wasserspielbereich am Eingang Sempacherstrasse und ein neuer Kinderspielbereich an der Ecke Dornacherstrasse/Solothurnerstrasse. Neben dem grossen, wertvollen Baumbestand sollen einheimische Gehölze und Stauden die Grünanlage prägen, so die Ankündigung.

Gemäss Stadtteilrichtplan unterstützt der Kanton Basel-Stadt Eigeninitiativen der Quartierorganisationen, den Winkelriedplatz als lokales Zentrum weiterzuentwickeln.

