Basler Dreirosenlage – Kanton nennt mögliche Ersatzflächen Teile der Dreirosenanlage sollen während des Rheintunnel-Baus gesperrt werden. Nun nennen das Bau- und Verkehrsdepartemnt und das Astra mögliche Ersatzflächen. Raphaela Portmann , SDA

Neue Pläne für die Dreirosenanlage: Diese Pläne könnten für Ersatz sorgen. Foto: zVg

Während des Baus des Rheintunnels könnten am Rheinufer und auf dem Klybeck-Plus-Areal Ersatzflächen für die Dreirosenanlage entstehen. Der Kanton Basel-Stadt und das Bundesamt für Strassen (Astra) legten diese Ideen am Mittwoch vor.

Die Ersatzflächen sollen der Bevölkerung auch über die Bauarbeiten hinaus zur Verfügung stehen, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung des Bau- und Verkehrsdepartements und des Astra heisst. Die Ideen würden in Zusammenarbeit mit den Schweizerischen Rheinhäfen und den Eigentümerinnen des Klybeck-Areals geprüft.

Während der geplanten Bauarbeiten für den Rheintunnel werden grosse Teil der Dreirosenanlage als Bauplatz beansprucht. Die Arbeiten beginnen frühestens 2029 und werden rund zehn Jahre dauern.

Die vorgesehene Sperrung der Grünlage mit Spielplatz und Sportflächen ist auf Widerstand gestossen. So hat sich etwa ein Komitee «Dreirosen bleibt» formiert und gegen den Bau des 2,36 Milliarden Franken teuren Rheintunnels ausgesprochen.

Regierungsrätin Esther Keller sieht den Bau des Rheintunnels als wichtige Entlastung für die lärmgeplagten Anwohner. Foto: Lucia Hunziker

Für die Bau- und Verkehrsdirektorin Esther Keller kommt eine analoge Einsprache des Kantons gegen den Rheintunnel hingegen nicht infrage, wie man in der BZ nachlesen kann. Der Rheintunnel sei zu grossen Teilen auch deshalb geplant worden, um die angrenzende Bevölkerung an der Osttangente vom Lärm zu entlasten.

Jugendzentrum soll bleiben

Der Kanton und das Astra schreiben, dass mit den vorgestellten Ideen «ausreichend Freiraum verfügbar bleibt». So könne parallel zur Dreirosenbrücke am Rand des geplanten Klybeck-Stadtteils neuer öffentlicher Raum entstehen, entlang des Rheinufers ein Uferpark. Das Jugendzentrum Dreirosen könne zudem während der ganzen Bauzeit vor Ort bleiben, sofern das Tiefbauamt eine Alternative für sein Magazin in der Dreirosenbrücke finde.

Die ersten Projekte müssten fertig sein, bevor der Tunnelbau bei der Dreirosenanlage beginnt. Ziel sei es, dass sich alle Planungspartner zu einer Arbeitsgruppe unter Federführung des Kantons zusammenschliessen. Die Leitideen für die Ersatzflächen sind vom 23. November bis am 7. Dezember 2022 bei den Fenstern des Schulhauses Dreirosen öffentlich einsehbar, wie es weiter in der Mitteilung heisst.

Raphaela Portmann ist Mitarbeiterin des lokalen Kultur-Ressorts. Besonders gerne schreibt sie über gesellschaftliche und historische Themen. Neben vielfältigen Tätigkeiten im Kulturbereich organisiert sie den BaZ-Podcast «Los emol». Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.