Rampe nach einem Jahr montiert – Kanton macht Rheinterrassen nach viel Kritik doch noch rollstuhlgängig Die Holzplattform beim Rhein war bislang nicht für alle Personen frei zugänglich. Dieses Manko hat das Bau- und Verkehrsdepartement nun behoben. Robin Rickenbacher

Seit dem 23. Juli ermöglicht eine Rampe bei den Rheinterrassen die Benutzung für Rollstuhlfahrer. Foto: Lucia Hunziker (Tamedia AG)

Gleichstellung sieht anders aus. Das musste sich das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) von vielen Seiten anhören. Grund dafür waren die Rheinterrassen – ein Holzkonstrukt mit Abstufungen, das im letzten September auf Kleinbasler Seite zwischen Mittlerer Brücke und Wettsteinbrücke eingeweiht wurde.

Denn trotz des Auftrags, im öffentlichen Raum für Gleichstellung unter den Personen zu sorgen, wurde der Bau vom Kanton nicht barrierefrei konzipiert. Eine zentimeterhohe Schwelle verunmöglichte es Rollstuhlfahrende, die Plattform eigenständig zu benutzen.

Ein Umstand, der viele Menschen mit Behinderung enorm ärgerte. Rollstuhlfahrer Peter Hablützel sagte damals gegenüber der BaZ: «Das ist doch ein Neubau. Wie man hier nicht an Menschen mit Behinderung denken konnte, ist für mich unverständlich.»

Solche Rückmeldungen haben die Verantwortlichen im BVD nun zum Umdenken animiert: Seit dem 23. Juli ermöglicht eine Rampe die Nutzung der Rheinterrassen für alle Personen. Auch die Holzhocker wurden so versetzt, dass Rollstuhlfahrende die ganze Breite der Terrasse nutzen können.

Diese Schwelle verunmöglichte es Rollstuhlfahrenden bis vor kurzem, die Rheinterrassen autonom zu benutzen. Foto: Nicole Pont

Um diesen Schritt hatte man sich beim Kanton vor einem Jahr noch foutiert. Eine Rampe würde die vorbeigehenden Fussgänger zu stark beeinträchtigen, hiess es damals aus dem Planungsbüro. «Es war klar, dass Rollstuhlfahrende aus Gründen der Konstruktion und Sicherheit die Rheinterrassen nur in Begleitung werden nutzen können», so die generelle Einschätzung.

Als Nächstes die Abfallkübel?

Warum nun der Sinneswandel nach fast einem Jahr? «Aufgrund mehrerer Meldungen von Rollstuhlfahrenden haben wir eine Rampe auf der obersten Stufe nochmals überprüft», schreibt BVD-Mediensprecher Daniel Hofer auf Anfrage. Anhaltende Kritik hat also letztlich zum Bau der Rampe geführt.

So schreibt auch Rollstuhlfahrer Markus Schley auf Facebook: «Vor längerer Zeit habe ich mal gemotzt, dass wir Rollstuhlfahrer nicht auf die Holzterrasse am Rheinufer kommen.» Er hatte sich stark für eine barrierefreie Nutzung der Rheinterrassen eingesetzt. Auch wenn es mehrere Monate gedauert hat, zeigt er sich nun sehr zufrieden: «Besser hätte man es nicht machen können. Ein riesiges Lob an das BVD.»

Peter Hablützel ist ebenfalls erfreut: «Ich war noch nicht am Rhein. Aber anhand der Bilder sieht es so aus, als würde es funktionieren.» Er merkt an, dass es natürlich besser gewesen wäre, gleich zu Beginn an die Rollstuhlfahrenden zu denken und nicht erst im Nachhinein. Das BVD betont, dass «uns die Behindertengerechtigkeit bei der Planung intensiv begleitet hat». Die selbstständige Nutzung sei für Rollstuhlfahrende aber als zu gefährlich eingestuft worden.

Nicht nur die Rheinterrassen werden kritisiert, weil sie nicht behindertengerecht konstruiert wurden, auch die modernen Pressabfallkübel sind aufgrund ihres Pedals für Rollstuhlfahrende schwer zu bedienen. Das Problem ist im BVD bekannt. Wird hier nun auch gehandelt? «Der Regierungsrat wird entscheiden, ob er beim Grossen Rat die Beschaffung weiterer Solarpresskübel beantragt», schreibt Hofer.

