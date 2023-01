Ersatz für geschlossenes Spital – Kanton gibt grünes Licht für neues Laufener Gesundheitszentrum Nachdem alle Einsprachen entweder zurückgezogen oder abgewiesen wurden, erteilt das Baselbieter Bauinspektorat dem Kantonsspital Baselland die Baubewilligung. Simon Erlanger

Im ersten und zweiten Obergeschoss des Birs Center entsteht das neue Gesundheitszentrum Laufen. Es soll die regionale Gesundheitsversorgung im Laufental sicherstellen. Foto: Archiv Tamedia

Das Bauinspektorat des Kantons Basel-Landschaft hat dem Kantonsspital Baselland (KSBL) endlich die Baubewilligung für das neue Laufener Gesundheitszentrum erteilt. Das teilte das KSBL am Dienstag mit. Sämtliche Auflagen seien zufriedenstellend erfüllt worden. Die Einsprachen seien zurückgezogen oder abgewiesen worden.

Das grüne Licht aus Liestal kommt rund ein Jahr nach Einreichung des Baugesuchs für den Umbau der für das Gesundheitszentrum vorgesehenen Flächen im Einkaufscenter Birs Center beim Bahnhof Laufen. «Damit ist der Weg frei für die Wiederaufnahme des Umbauprojekts und die Ausschreibung der Handwerksleistungen», so KSBL-Sprecherin Anita Kuoni gegenüber den Medien. «Da das KSBL bereits seit März 2022 Mieter der Teilflächen im ersten und zweiten Obergeschoss des Birs Center ist, können die Umbauarbeiten nach Abschluss des Ausschreibungsverfahrens umgehend in Angriff genommen werden», so Kuoni. «Wenn alles planmässig verläuft, rückt die Eröffnung des neuen Gesundheitszentrums um den nächsten Jahreswechsel herum in greifbare Nähe.»

Zahlreiche Kooperationspartner

KSBL-CEO Norbert Schnitzler freut das. «Schöner hätte das neue Jahr für uns kaum beginnen können. Für uns und unsere Kooperationspartnerinnen und -partner ist es essenziell, dass wir nun gemeinsam die Umbauarbeiten für die neuen Praxisräumlichkeiten starten können.»

Zu diesen Kooperationspartnern zählen die Praxis Reinacherhof, das Rheumazentrum Laufen, die Hausarztpraxis Kurt Bütikofer, die Frauenpraxis Birs Center und neu auch die Homöopathin und Physiotherapeutin Eva Müller-Oberländer. Das ambulante Gesundheitszentrum werde so über einen Walk-in-Notfall, modernste Diagnostik inklusive Radiologie, Spezialsprechstunden und Hausarztmedizin verfügen.

Eröffnung nicht vor Ende Jahr

Im November 2020 entschied Baselland, den Spitalstandort Laufen aufzuheben und das traditionsreiche örtliche Spital zu schliessen. Dagegen erhob der Verein Pro Spital Laufen Beschwerde beim Kantonsgericht Basel-Landschaft. Diese wurde ebenso wie die Einsprachen gegen das neue Gesundheitszentrum abgewiesen.

Das neue Gesundheitszentrum im Birs Center mit 7/24-Notfall soll nun die medizinische Versorgung in und um Laufen sicherstellen. Mit der Eröffnung ist aber wegen der durch Beschwerden und Einsprachen entstandenen Verzögerungen frühestens um den nächsten Jahreswechsel herum zu rechnen.



