Hitzeinsel Basel – Kanton geht gegen Asphaltwüste vor – mit Blumentöpfen Die Stadt heizt sich im Sommer auf. Das Baudepartement will dieses Jahr mit temporären Massnahmen Abhilfe schaffen. Auch Sonnensegel in der Freien Strasse werden diskutiert. Oliver Sterchi

Wer Schatten will, muss ihn suchen: «Schattenspendende» Pflanzgefässe auf der Dreirosenbrücke. Foto: Bau- und Verkehrsdepartement BS / zvg

In der Stadt ist es im Sommer stets ein paar Grad heisser als im Umland. Je dichter die Bebauung und je spärlicher die Grünflächen, desto gnadenloser knallt die Sonne rein. «Hitzeinsel», so nennt man diesen Effekt, der sich mit dem Klimawandel in den kommenden Jahren noch weiter zu akzentuieren droht.

Das Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) will diesem Effekt Gegensteuer geben und dieses Jahr zumindest ansatzweise für Linderung – sprich Abkühlung – sorgen. Wie es in einer Medienmitteilung vom Freitag heisst, werden von Mai bis September verschiedene temporäre Beschattungselemente in der Stadt installiert. Und zwar dort, wo die Asphaltwüste besonders dominiert.

So wurden auf der Dreirosenbrücke Gefässe mit «schattenspendenden Jungbäumen» platziert, wie das BVD schreibt. Die Dinger ähneln überdimensionierten Blumentöpfen. Am Lothringerplatz wurden derweil sechs Pflanzentröge mit Rundbänken aufgestellt, die gemäss Mitteilung «zum Verweilen» einladen sollen.

Die Rundbänke stehen seit Mai am Lothringerplatz. Foto: Bau- und Verkehrsdepartement BS

Zudem ist das «Grüne Zimmer» in Basel unterwegs – eine Art mobiler Gartenpavillon, in den man sich hineinsetzen kann. Die Installation wechselt circa alle vier Wochen den Standort. Momentan steht sie beim Biozentrum. Die nächsten Stationen sind der Wettstein- und der Meret-Oppenheim-Platz.

Sonnensegel kommen frühestens 2024

Die Kosten für die Miete des «Grünen Zimmers» sowie der sechs Pflanztröge mit Rundbänken am Lothringerplatz belaufen sich insgesamt auf «rund» 125’000 Franken, wie das BVD auf Anfrage mitteilt. Die Gefässe auf der Dreirosenbrücke stammen aus den Beständen der Stadtgärtnerei.

Eine weitere Massnahme, die im BVD momentan angedacht wird, ist das Beschatten der Freien Strasse durch Sonnensegel. Solche gab es bereits im Rahmen einer Kunstaktion 2008. Spruchreif ist in dieser Hinsicht allerdings noch nichts. «Dazu laufen vertiefte Abklärungen, die noch Zeit in Anspruch nehmen», sagt BVD-Sprecher Daniel Hofer. Die Sonnensegel könnten frühestens im Sommer 2024 zum Einsatz kommen.

Offenbar gibt es noch Bedenken bezüglich der Sicherheit im Ereignisfall. Hofer sagt dazu: «Neben der Prüfung der Befestigungsmöglichkeiten werden zudem mit der Rettung Basel-Stadt und der Gebäudeversicherung Basel-Stadt gemeinsam Lösungsmöglichkeiten gesucht, wie im Ereignisfall eine Hubrettung der oberen Stockwerke sichergestellt werden kann.» Die «Einschätzung der Sicherheitsanforderungen» habe sich seit 2008 verändert.

Die eingangs geschilderten Massnahmen sind temporär. Im Sommer 2023 will das BVD dem Grossen Rat ein «umfassendes Paket mit Massnahmen zum Hitzeschutz in der Stadt» vorlegen, in dem die längerfristigen Instrumente aufgezeigt werden.

Oliver Sterchi ist stellvertretender Ressortleiter Region der «Basler Zeitung». Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.