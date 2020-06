Neues im Fall Märkli (8) – Kanton entschuldigt sich nicht, Volg schon Der Kriminalfall des kleinen Buben aus Diegten hat hohe Wellen geschlagen. Vor allem auf die Volg-Kassierin prasselt Kritik nieder. Benjamin Wirth

Der Fall des 8-jährigen Märkli bewegt nicht nur die Angehörigen des Buben, sondern auch viele Leser der BaZ.

Vielen ist die Kinnlade heruntergeklappt, als sie in der BaZ die Geschichte des 8-jährigen Buben Märkli* gelesen haben. Der kleine Knabe, nach dem die Baselbieter Polizei gefahndet hatte und der zur Rede gestellt worden ist, weil er im Volg-Laden in Diegten nachgefragt hat, ob er mit Spielgeld bezahlen könne. Märkli wird beschuldigt, «falsches Geld in Umlauf gesetzt» zu haben. Ihm droht ein Registereintrag bis 2032 – bis zu seinem 21. Lebensjahr.