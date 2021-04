Mahnmal gegen das Vergessen – Kanton entschuldigt sich bei Verdingkindern Baselland setzt für die Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen mit Gedanken-Bänken in zwölf Gemeinden ein Zeichen der Erinnerung. Lukas Huber

Die Baselbieter Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer entschuldigt sich in Allschwil im Namen des Kantons Baselland bei Paul Richener. Der ehemalige Gemeindepräsident von Nusshof war selbst Verdingkind. Foto: Keystone / Georgios Kefalas

Die Schweiz hat so manches düstere Kapitel geschrieben. Das vielleicht düsterste, zumindest aber das menschenverachtendste, sind die fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen. 40 Jahre nachdem diese 1981 per Gesetz beendet worden sind, setzt der Kanton Baselland nun ein Zeichen der Erinnerung.

In zwölf Gemeinden wurden sogenannte Gedanken-Bänke aufgestellt, um der Opfer zu gedenken und an ihr Leid zu erinnern. «Diese Gedanken-Bank erinnert an die schmerzlichen Erfahrungen der Betroffenen fürsorgerischer Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen», steht auf einer Plakette an der Banklehne. Die Bänke stehen an öffentlichen Orten etwa in Arlesheim, Gelterkinden, Laufen, Liestal oder Reinach. Und eben im Wegmattenpark im Zentrum Allschwils, wo Regierungsrätin Kathrin Schweizer am Mittwoch das dezentrale Mahnmal symbolisch enthüllte.