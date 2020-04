Ungenügend informiert – Kantönligeist in Corona-Zeiten Die Zusammenarbeit zwischen den Kantonen hat sich während der Corona-Krise als verbesserungswürdig herausgestellt. Ein Arzt berichtet über die Schwachstellen. Stephanie Weiss

Hausarzt Philipp Tschopp in der Predigerkirche Basel, wo auf das Coronavirus getestet wird. Foto: Kostas Maros

Vor der Predigerkirche in Basel herrscht an diesem Vormittag entspannte Ruhe. Nur vereinzelt tauchen Leute auf, die einen Covid-19-Test machen wollen. Deshalb hat Hausarzt Philipp Tschopp, der an diesem Tag im Abklärungszentrum arbeitet, auch Zeit, über die interkantonale Zusammenarbeit während der Corona-Krise und die Rolle der Hausärzte zu sinnieren. «Am Anfang standen die Leute bis zum Hotel Drei König an. Heute haben wir noch 10 Prozent des initialen Ansturms», berichtet er, nachdem er sich seiner Schutzkleidung entledigt hat.