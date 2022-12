Hat der Kantönligeist den Ausschlag gegeben, dass Elisabeth Baume-Schneider und Albert Rösti in den Bundesrat gewählt wurden? Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Seitdem ich meinen Wohnsitz von Deutschland in die Schweiz verlegt habe – also seit mehr als 20 Jahren –, blicke ich mit Verwunderung auf die Tage vor den Bundesratswahlen. So auch diesmal.