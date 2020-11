Startaufstellung

Nachdem es ihm in den letzten beiden Qualifyings nicht nach Wunsch gelaufen war, schlug Lewis Hamilton gestern zurück und holte sich die 98. Pole Position seiner Karriere. Wie so oft in dieser Saison folgten auf den Plätzen hinter ihm Bottas und Verstappen. Dem Niederländer ist nach guten Longruns in den Trainings durchaus zuzutrauen, im Rennen Druck auf die beiden Mercedes ausüben zu können.

Die Ferrari, die letztes Jahr noch aus der ersten Startreihe ins Rennen gegangen waren, kamen auf der Motorenstrecke nicht wie gewünscht auf Touren und klassierten sich auf den Plätzen 11 (Vettel) und 12 (Leclerc). Für die beiden werden Punkte das oberste Ziel sein.

Auch die Alfa-Romeo-Sauber von Räikkönen (17) und Giovinazzi (16) konnten nicht mit den Schnellsten mithalten: Beide schieden bereits im ersten Teil des Qualifyings aus und werden heute wohl einen schweren Stand haben im Kampf um die Punkte.