Pause

Die erste Halbzeit ist vorbei, St. Gallen führt 1:0.

Dieser Cup-Achtelfinal unterhält uns bislang nicht schlecht. Nach einer aufregenden Startphase neutralisierten sich die Mannschaften immer mehr, keine der beiden hatte entscheidende Vorteile. St. Gallen war insgesamt aber doch ein Quäntchen torgefährlicher und ging in der 33. Minute dank Adamu 1:0 in Führung. Können die Ostschweizer diesen kleinen Vorsprung gegen den Titelverteidiger auch in der zweiten Hälfte verteidigen? Gleich werden wirs sehen.