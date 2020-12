Abfahrt in Bormio – Kryenbühl Dritter bei österreichischem Doppelsieg Der Schwyzer steigt bei der Abfahrt in Bormio wie schon letztes Jahr aufs Podest. Auch Mauro Caviezel und Beat Feuz fahren in die ersten 10.

Urs Kryenbühl wird in Bormio Dritter Nach einer guten Fahrt übernimmt er die Führung, wird aber noch auf Platz 3 verdrängt. (Video: SRF)

Und dann kommen diese Österreicher und machen alles kaputt. Es war angerichtet bei der Abfahrt in Bormio, alles bereit für einen Schweizer Doppelsieg, Urs Kryenbühl vor Mauro Caviezel, ein magisches Resultat. Es kam nicht zustande, weil Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr noch etwas schneller waren, um Winzigkeiten.

Darum sind es sie, die einen Doppelsieg feiern, Kryenbühl wird in Bormio Dritter - mit nur sechs Hundertsteln Rückstand auf Sieger Mayer. Caviezel fiel noch auf Rang 5 zurück, weil Dominik Paris, Seriensieger auf der Stelvio, sich noch zwischen die beiden Schweizer drängte. Paris hatte zuletzt immer gewonnen, wenn er hier antrat, fünfmal in Folge. Nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Januar ist er noch nicht ganz der Alte.

Feuz baut verrückte Top-10-Serie aus

Beat Feuz gelang der Sprung auf das Podest nicht, aber er verlängert eine verrückte Serie, in den letzten nun 29 Abfahrten schaffte er es unter die ersten Zehn. Wenn auch knapp, er wurde Zehnter. Marco Odermatt wurde, spät mit der Nummer 31 gestartet, achtbarer Zwölfter. In einer Abfahrt war er erst einmal so gut.

Carlo Janka und Ralph Weber sorgten derweil für Schreckmomente: Sie stürzten beim gleichen Sprung, konnten aber selbst ins Ziel fahren. Mit Niels Hintermann schied ein weiterer Schweizer aus.

Janka mit Sturz Der Schweizer kommt nach dem Sprung zu Fall, kann aber trotz einer Schnittwunde ins Ziel fahren. (Video: SRF)