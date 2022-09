Alex Frei will Punkte

«Es ist Zeit, dass wir nun auch in der Meisterschaft endlich Punkte holen», sagt FCB-Trainer Alex Frei vor dem Anpfiff ins Mikrofon von Blue. Sechs hat der FCB bisher gewonnen und ist damit so schlecht in die neue Super-League-Saison gestartet wie seit elf Jahren nicht mehr. Noch zehn Minuten, dann hat der FCB die Chance, sich drei weitere Zähler zu sichern.