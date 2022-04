«RUnet» – Russlands eigenes Internet – Kann Putin sein Land komplett vom globalen Internet abkoppeln? Facebook, Twitter, Instagram sind in Russland schon blockiert. Vorbild ist eine staatliche Zensur wie bei der chinesischen «Great Firewall». Eine Expertin schätzt Putins Chancen dafür ein. Christoph Koopmann

Die Geschichte von den nunmehr 22 Jahren, die Wladimir Putin in Moskau an der Macht ist, lässt sich kaum erklären ohne die Paranoia, die ihn in dieser Zeit stets begleitet hat. Paranoia vor Feinden im Innern und vor Feinden von aussen, sprich: aus dem Westen, den er immer wieder bezichtigte, Auftraggeber der Oppositionellen im eigenen Land zu sein. Dieser nie belegten Behauptung hat immer entgegengestanden, was in unabhängigen Medien zu lesen war – und ganz besonders im Internet: dass Putin ein Autokrat ist und Lügen über seine Gegner verbreitet.