Weltcupfinal: Männer-Riesenslalom – Odermatt führt brillantes Schweizer Team an, Kristoffersen out

Weltcupfinal Courchevel: Männer-Riesenslalom – Odermatt führt brillantes Schweizer Team an, Kristoffersen out Die Disziplinenkugel hat Marco Odermatt bereits im Sack, auch in Courchevel führt er zur Halbzeit. Auch seine Teamkollegen sind auf Podestkurs. Die Entscheidung folgt ab 12 Uhr. René Hauri

Trotz Fehlers in Führung: Marco Odermatt. Foto: Nicolas Tucat (AFP)

Perfekt war seine Fahrt keineswegs, doch einmal mehr war Marco Odermatt der Schnellste. Der Nidwaldner, der die kleine Kristallkugel für den Sieg in der Disziplinenwertung bereits auf sicher hat, liegt bei Halbzeit in Courchevel vorne. Mit der Startnummer 1 ins Rennen gegangen, beging er zwar bei einer Bodenwelle unmittelbar nach der ersten Zwischenzeit einen Fehler, schuf jedoch auf der zweiten Streckenhälfte die Differenz zur Konkurrenz. «Ich habe mich sehr müde gefühlt, und oben ist mir gleich die erste Welle missglückt. Aber ich habe definitiv vom Losglück mit der Nummer 1 profitiert, es ist warm und der Schnee so weich wie noch nie in diesem Jahr.»

Das Feld der Odermatt-Jäger führt Lucas Braathen an, der formstarke Norweger, auf Platz 3 und 4 folgen mit Justin Murisier und Loïc Meillard bereits zwei weitere Schweizer, Gino Caviezel ist Siebter. Mitfavorit Henrik Kristoffersen, der die letzten beiden Riesenslaloms gewonnen hatte und neben Odermatt der einzige Saisonsieger in dieser Disziplin ist, schied nach bester zweiter Zwischenzeit aus.

