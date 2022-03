Lesende fragen Peter Schneider – Kann man als Putin-Versteher gegen den Krieg sein? In der Diskussion um den Kremlchef sind Worte vor allem Signale an Gleichgesinnte. Peter Schneider

Für Roger Köppel steht Putin für «alles, was nicht sein darf» – also unter anderem für Tradition, Patriotismus, Krieg. Foto: Keystone

Kann man gegen den Ukraine-Krieg sein und gleichzeitig «Putin-Versteher»?

A.W.

Wenn man «Putin-Versteher» so versteht, wie das Wort gemeinhin verstanden wird, dann nein. Aber was sind schon Worte? In den etwas gröberen, einschlägigen Diskursen ist es nicht ungewöhnlich, wenn Neonazis Putins Krieg gegen die Ukraine als «Entnazifizierung» rechtfertigen. Die sogenannten Putin-Versteher betreiben das, was man «Dog Whistle»-Kommunikation nennt: Die Begriffe und Argumente dienen vor allem als Signale für die Gleichgesinnten. Für diese sind sie so deutlich vernehmbar wie für Nachbars Lumpi der Klang der Hundepfeife.