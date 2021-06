Leser fragen – Kann ich mein Vorsorgekapital in Aktienfonds anlegen? Antworten zu den Anlagemöglichkeiten aus rechtlicher Sicht, zur Frage, ob Arbeitgeber eine Abgangsentschädigung schulden und ob kranke Arbeitslose auch Taggelder bekommen. Andrea Fischer

Das Freizügigkeitsguthaben muss schnell verfügbar sein, wenn man eine neue Stelle findet. Foto: Urs Jaudas

Kann ich mein Vorsorgekapital in Aktienfonds anlegen?

Ich habe meine Stelle verloren und werde mein Pensionskassenguthaben auf einer Freizügigkeitseinrichtung deponieren. Kann ich verlangen, dass dieses in Aktienfonds angelegt wird?

Aus rechtlicher Sicht ist es erlaubt, das Freizügigkeitsgut­haben in Wertschriften anzu­legen. Was Sie dabei aber zwingend beachten müssen, ist Ihr Anlagehorizont. Falls Sie weiter eine neue Stelle suchen, müssten Sie allenfalls schnell wieder über das Geld verfügen können, um es in eine neue Pensions­kasse einzubringen. Haben Sie es dann zum Beispiel in Aktien angelegt, riskieren Sie, diese in einem ungünstigen Moment mit Verlust verkaufen zu müssen.