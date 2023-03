Slalom beim Weltcupfinal – Für einmal führt nicht Shiffrin – Holdener verliert viel Zeit Die kleine Kugel hat die Amerikanerin auf sicher. Will sie ihren nächsten Slalom gewinnen, muss sie im 2. Lauf aber zulegen. Genau wie Wendy Holdener. René Hauri

Verliert viel Zeit, hat aber immer noch Chancen auf das Podest: Wendy Holdener. Foto: Alessandro Trovati (Keystone)

Der letzte Slalom der Saison macht Mikaela Shiffrin etwas menschlicher – zumindest sorgt der 1. Lauf dafür, dass für einmal jemand anders lange auf dem Leadersessel sitzen darf. Ein klitzekleiner Fehler unterläuft der Amerikanerin kurz vor dem Ziel: Es reicht, um in der Fläche 75 Hundertstel zu verlieren auf die Führende Petra Vlhova.

So wird aus einem Vorsprung von 16 Hundertsteln ein Rückstand von 59 Hundertsteln für die Frau, die ihre siebte kleine Kristallkugel als beste Slalomfahrerin bereits auf sicher hat. 9 der bislang 10 Weltcupslaloms beendete sie als Erste oder Zweite, an der WM gewann sie zudem Silber. Einzig in ihrer Heimat musste sie sich mit einer Platzierung neben dem Podest begnügen: In Killington wurde Shiffrin Fünfte. Nun liegt sie nach dem ersten Lauf im andorranischen Soldeu auf Rang 4.

Vor ihr klassiert sind neben Vlhova auch die Kroatin Leona Popovic, die sich in dieser Saison in die Gruppe der besten Sieben vorgearbeitet hat, und Anna Swenn Larsson. Direkt hinter Shiffrin auf Rang 5 liegt Wendy Holdener. Die Schwyzerin, die in diesem Winter in Killington den langersehnten ersten Slalomsieg feierte und in Sestriere gleich nachdoppelte, liegt allerdings bereits 1,16 Sekunden hinter Vlhova zurück, weil sie bei den Frühlingstemperaturen von Andorra etwas zu hart auf dem Ski stand. Gegenüber dem SRF sagt sie: «Oben habe ich schnell losgelegt, danach fuhr ich zu wenig auf Zug. Das Gefühl war zwar nicht so schlecht, aber gleich mehr als eine Sekunde zu verlieren, tut schon weh.»

Gisin und Stoffel überzeugen

Ganz ordentlich schlägt sich Michelle Gisin. Die Engelbergerin, die eine schwierige Saison hinter sich hat, in dieser Woche aber mit Rang 5 im Super-G schon einen versöhnlichen Abschluss eingeläutet hat, liegt mit 1,87 Sekunden Rückstand auf Rang 11.

Über weite Strecken gelingt auch Camille Rast eine starke Fahrt – bis sie ausscheidet. Mit Elena Stoffel hat sich noch eine vierte Schweizerin für das Finalrennen qualifiziert. Und die 26-Jährige überzeugt. Sie verliert zwar 2,03 Sekunden, in diesem Rennen mit den grossen Abständen reicht das aber zu Zwischenrang 14.

