Das Bild: Ein paar Männer, wohl aus dem arabischen Raum kommend, höhnisch lachend, Stinkefinger-zeigend.

Die Botschaft: Ein paar Schlagworte aus dem üblichen Sprachbaukasten, zugespitzt wie immer: masslos, ungebremst (wenn es um Immigration geht), mangelhaft (wenn es um Integration geht).

Die SVP Basel-Stadt hat dieses Bild (und die Botschaft) gewählt, um ein «Vorstosspaket» einzureichen. Sie findet: «Es kommen zu viele Ausländer – und es kommen die falschen.»

Das ist typisch SVP, in einem Wahljahr sowieso, rhetorisch oberste Hubraumklasse, dunkelroter Bereich (zumindest, wenn man sich die Köpfe beim politischen Gegner vorstellt, der schon wieder Zeter und Mordio schreit), mindestens an der Grenze des Anständigen auch.

Darunter macht man es nicht.

Wahrscheinlich muss man jetzt sagen: Selber schuld (und schade eigentlich), denn nun ist die Debatte bereits wieder vergiftet, wird über Stil und Anstand gestritten, dabei hat die Basler Sektion der Volkspartei ja ein Anliegen, das zumindest eine nähere Betrachtung verdient. Ob das jetzt noch passieren wird?

Die Forderung: Die Sprachhürden für Einbürgerungswillige sind zu tief – also sollen die Anforderungen bei den Deutschkenntnissen ein bisschen verschärft werden.

Darüber muss man diskutieren dürfen. Mehr noch: Man sollte diese Debatte ausweiten. Der Grund ist simpel: Die Sprachkenntnisse in der Bevölkerung nehmen ständig ab. Das ergeben zahlreiche Untersuchungen – und diese führen dann zu folgenden Überschriften, mit grossen Lettern aufs Zeitungspapier gedruckt:

«Wenn Erstklässler kein Deutsch sprechen» («Tages-Anzeiger»).

«Immer mehr Schweizer Kinder können nur ungenügend Deutsch» («20 Minuten»).

«‹Wiederhole bitte›: wenn im Kindergarten nur eines von vier Kindern fliessend Deutsch spricht» («Neue Zürcher Zeitung»).

Es ist also nicht mehr garantiert, was bürokratisch-nüchtern von der Schweizer Eidgenossenschaft vorgesehen ist: «Die Kenntnis einer Landessprache ist eine Grundvoraussetzung für die erfolgreiche berufliche und soziale Integration.»

Und es passiert ja schon mehr, geschieht das, was Andrea Schenker-Wicki, Rektorin der Universität Basel, kürzlich in der BaZ gesagt hat: «Viele Studierende können wirklich nicht mehr korrekt schreiben.»

Diese Nivellierung nach unten, selbst bei der (angeblichen) Elite.

Bemerkenswerte Nonchalance

In Basel-Stadt, wo der Niedergang besonders stark ausgeprägt ist, ignoriert man dieses Problem mit derart bemerkenswerter Nonchalance, dass man nur staunen kann ob dieser Chuzpe.

Man leistet sich gemäss Bundesamt für Statistik im kantonalen Vergleich die teuersten Schüler, die dafür die schlechtesten sind? Mega-Maturitätsquote, aber die meisten Studienabbrecher? Fast die Hälfte der Dreijährigen muss in die Frühförderung, weil sie kaum (oder kein) Deutsch sprechen?

Das ist bildungspolitisch und volkswirtschaftlich eine Katastrophe. Da dürfte es sowohl im linken als auch im rechten Spektrum eigentlich keine Meinungsunterschiede geben.

Und die Kluft tut sich auch landesweit immer weiter auf. Im neuen «Bildungsbericht Schweiz», im März publiziert, manifestieren sich die Eindrücke, die sich auch in den vorherigen Berichten gezeigt haben: Kinder, die fremdsprachig in den Kindergarten eintreten, haben im Schnitt tiefere Bildungsabschlüsse als diejenigen, die die Landessprache beherrschen.

Das ist das Versagen der meisten Politiker (und nicht nur linken), die sich, blind durch selbst auferlegte Scheuklappen, diesem Problem verschliessen. Mehr als kostspielige – und oft: freiwillige – Gspürsch-mi-fühlsch-mi-Angebote sind eine Seltenheit.

Dabei wäre es so einfach: In einem Einwanderungsland, das die Schweiz ist (und sein will), darf von Zugezogenen dafür erwartet werden, dass sie eine Landessprache lernen. Und dabei soll man sie dann aber auch gefälligst unterstützen …

Aber: Wer nichts fordert, kann eigentlich auch nichts mehr fördern, weil er – Überraschung, Überraschung – ja nichts fordert, das er fördern könnte.

Lieber nivelliert man fröhlich weiter nach unten. Und überlässt der SVP kampflos ein eminent wichtiges Thema.

