«Apropos» – der tägliche Podcast – Kann Guy Parmelin in Brüssel noch was erreichen? Der Bundespräsident trifft heute in Brüssel Ursula von der Leyen. Hat Guy Parmelin überhaupt noch Verhandlungsspielraum? Und was passiert, wenn er heute scheitert? Philipp Loser

Guy Parmelin soll in Brüssel das Rahmenabkommen retten. Foto: Keystone

Es ist die wohl meistbeachtete Dienstreise eines Bundespräsidenten seit langer Zeit: Heute Freitag trifft Guy Parmelin in Brüssel auf EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Parmelins Mission: Er soll das Rahmenabkommen mit der EU retten (oder es zumindest versuchen).

Ist das überhaupt realistisch? Welchen Spielraum hat Parmelin noch? Was geschieht bei einem Erfolg? Was bei einem – wohl realistischeren – Misserfolg? Diese Fragen beantwortet Inlandchefin Raphaela Birrer in einer neuen Folge von «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia.

Fehler gefunden?Jetzt melden.