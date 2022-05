Wochenduell: Mbappé bleibt – und kassiert ab – Kann ein Fussballer so viel wert sein? Paris oder Madrid, Hauptsache viel Geld: Kylian Mbappé bleibt doch bei PSG und kassiert dafür eine unglaubliche Summe, die alles bisher Dagewesene im Fussball übertrifft. Linus Schauffert Fabian Löw

Kylian Mbappé bleibt bis 2025 in Paris und soll dafür sorgen, dass endlich auch der Titel in der Champions League geholt wird. Foto: AFP

Ja: Mbappé ist Identifikationsfigur für eine ganze Generation und die beste Chance für PSG auf einen Champions-League-Titel

Kylian Mbappé ist eines dieser Riesentalente, die erfüllen konnten, was man sich von ihnen versprach. Als er 2018 von Monaco zu PSG wechselte, nachdem er dort schon eine Saison als Leihspieler auftreten durfte, waren die Erwartungen riesig. Schliesslich bezahlten die Pariser 180 Millionen Euro für das Jungtalent.

Doch wie Mbappé sich in der Folge entwickelte und wie er in diesem jungen Alter das Bild des Vereins und auch der französischen Nationalmannschaft prägte, legitimiert selbst einen Vertrag mit 100 Millionen Euro Nettogehalt und einem Handgeld von bis zu 300 Millionen Euro.

Die Erfolge, die Mbappé mit 23 schon feiern konnte, suchen ihresgleichen: Er gewann mit PSG viermal die französische Ligue 1 – zuvor noch einmal mit dem AS Monaco. In den vier letzten Spielzeiten wurde er Torschützenkönig in Frankreich. Dreimal konnte er den Cup gewinnen und beim Weltmeistertitel der Franzosen 2018 waren es er und Antoine Griezmann, welche mit vier Toren die französische Offensivabteilung anführten.

Dank dieser Erfolge, seinem Charisma und durch seine tempo- und trickreiche Spielweise wurde Mbappé für die jüngste Generation der Fussballfans zu einer Identifikationsfigur, die wohl direkt hinter Lionel Messi und Cristiano Ronaldo anzusiedeln ist. Er ist für viele das aktuelle Gesicht von PSG und die Zukunft des Fussballs.

Beim Anbetracht seiner bisherigen Karriere wird klar: Kylian Mbappé ist das ganz grosse Ding. Während dieser Saison stahl er sowohl Neymar als auch Lionel Messi die Show. Der brasilianische Flügel, welcher 2017 für 222 Millionen Euro von Barcelona kam, verbuchte in der französischen Liga 13 Tore und 6 Assists. Lionel Messi schloss mit 6 Toren und 14 Assists ab. Mbappé übertraf die beiden deutlich: Er erzielte 28 Tore selbst und bereitete 19 vor.

Hat Mbappé in seinem jungen Alter also schon alles erreicht? Nein, vor allem die Champions League fehlt ihm noch in seiner Sammlung. Sowie auch PSG diesen grössten aller Vereinstitel noch nicht gewinnen konnte. Und das ist wohl der wichtigste Grund, wieso Kylian Mbappé so viel wert ist. Er stellt für PSG die beste Möglichkeit dar, um in den nächsten Jahren die Königsklasse zu gewinnen und damit den anderen grossen Clubs endlich in nichts mehr nachzustehen. Linus Schauffert

Kann ein Fussballer so viel wert sein? Ja: Mbappé ist Identifikationsfigur für eine ganze Generation und die beste Chance für PSG auf einen Champions-League-Titel. Nein: Die grossen Clubs haben den Fussball verkauft und ein Monster geschaffen, das ausser Kontrolle gerät. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Nein: Die grossen Clubs haben den Fussball verkauft und ein Monster geschaffen, das ausser Kontrolle gerät

Man könnte es sich ja einfach machen und argumentieren, dass kein Mensch auf der Welt ein Handgeld von 300 Millionen Euro bekommen sollte. Dass niemand einen Lohn von 100 Millionen im Jahr verdient – 270’000 pro Tag. Unfassbar.

Doch die Frage dieses Wochenduells lautet ja nicht, ob ein Mensch im Allgemeinen so wertvoll sein kann, sondern ob dies für einen Fussballer im Besonderen zutrifft. Und da ist die korrekte Antwort simpel: nein.

Die Aufgabe eines Fussballspielers besteht darin, eine bestimmte Rolle in einem Team derart gut auszufüllen, dass er damit seinem Club zu Siegen verhilft. Mehr als die Champions League oder die Weltmeisterschaft zu gewinnen, kann aber auch der beste Spieler der Welt nicht erreichen. Es gibt schlicht nichts Weiteres. Denn: Ein Fussballspieler ist ein Sportler, nicht mehr und nicht weniger.

Doch genau hier würden die Macher des modernen Fussballs widersprechen. Denn für sie ist der Fussball längst mehr als ein Sport. Er ist Unterhaltung – Entertainment – und damit in erster Linie ein Business. Die grossen Clubs haben die schönste Nebensache der Welt verkauft. Mit fremdem Geld, das nicht mit Erfolgen im Fussball verdient, sondern künstlich in die Vereine gepumpt wird, erzeugen sie eine Spirale, die die Preise immer weiter nach oben treibt. Und das immer schneller.

Also müssen Trikots verkauft werden. Nicht mehr nur im gemütlichen Fanshop in der Innenstadt, sondern in Asien, Afrika, Amerika. Die Champions League ist zu klein geworden, eine Super League soll für zusätzliche Einnahmen sorgen. Und aus den Spielern wurden Werbeträger, Superstars, die auch in China möglichst viele «Fans» dazu bringen sollen, sich Southampton gegen Brentford anzuschauen.

Der Fussball wurde zum Monster, das derzeit noch durch dieses fremde Geld gefüttert und besänftigt wird, das aber mehr und mehr ausser Kontrolle gerät. Was passiert, wenn das Monster einfach immer weiterwächst, während nicht mehr genug fremdes Geld da ist, um es zu zähmen? Und nicht mehr genügend Fans, die sich dieses Monster überhaupt noch ansehen möchten?

Vielleicht wird man dann auch in Paris, Manchester und Madrid feststellen, dass ein Fussballspieler eben doch einfach ein Sportler ist. Und niemals derart viele Millionen wert sein kann. Fabian Löw

* Das Wochenduell: Die «Basler Zeitung» stellt sich ab sofort in regelmässigem Abstand Themen, welche die Sportwelt bewegen – und beleuchtet dabei in einem Pro und Kontra beide Seiten. Zuletzt erschienen: Ist die Schweiz eine grosse Hockeynation? Kann Carlos Alcaraz so dominieren wie Federer, Nadal und Djokovic? Ist die Formel 1 so spannend wie seit 20 Jahren nicht mehr? Ist es gut für den Sport, wenn die zwei wichtigsten Titel nach Zürich gehen? Sollen Bodychecks im Eishockey verboten werden?

Fehler gefunden?Jetzt melden.