Kinder fragen Hicklin – Kann ein Blitz Fische im See töten? Über dem Wasser entladen sich Gewitter besonders heftig. Im Wasser selbst nimmt ihre Wirkung jedoch ab. Martin Hicklin

Gleich mehrere Blitze schlagen auf dem Genfersee bei Montreux auf die Wasseroberfläche ein. Foto: Martin Ureta/Leserreporter

Erst kürzlich haben wir hier besprochen, ob man Blitze einfangen könnte, um Strom zu gewinnen. Wir kamen zum Schluss, dass das schwierig wäre. Und dass es sich nicht lohnen würde. Schon weil es ganz einfach zu wenig Gewitter mit Blitzen gibt. Dafür gibt es umso mehr Fragen. So schreibt Lucy (bald 12): «Im Sommer dürfen wir jeweils ein bis zwei Wochen zu unseren Grosseltern in die Ferien am Lago Maggiore. Dort gibt es manchmal gewaltige Gewitter. Die Blitze leuchten von allen Seiten, und wenn ein Blitz in den See schlägt, dann ‹dätscht› es besonders fürchterlich laut. Ich weiss natürlich, dass Blitze mit ganz viel Elektrizität sehr gefährlich sind. Da habe ich mich gefragt, warum sterben dann die Fische im See nicht?»