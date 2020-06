Politikerin als Zeugin vor Gericht – Regierungsrätin half Sohn bei Wohnungssuche Die Solothurner Regierungsrätin Brigit Wyss (Grüne) sorgte mit einem Schreiben auf offiziellem Briefpapier dafür, dass ihr Sohn in Lausanne eine Wohnung fand. Der Vermieter fühlt sich düpiert. Emmanuel Borloz aus Lausanne

«Ich kann die Miete meines Sohnes jederzeit bezahlen»: Das liess die Solothurner Regierungsrätin Brigit Wyss Lausanner Wohnungsvermieter in einem Brief wissen. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Der Brief trägt den Briefkopf des Kantons Solothurn, unterschrieben hat ihn Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss. Er lag im Dossier ihres Sohnes, der letztes Jahr in Lausanne auf Wohnungssuche war. Er sollte an der ETH Lausanne eine Professorenstelle antreten. Der Mann bewarb sich unter anderem als Mieter für eine 3,5-Zimmer-Wohnung in einem Luxusgebäude. «Wir haben die Immobilie im September auf den Markt gebracht und am Mietzins des Vormieters nichts geändert», sagt Antoine David von Lausanner Immobilienagentur DVDIM. 2600 Franken plus 150 Franken Nebenkosten betrug die Miete.

«Als Chefin des Volkswirtschaftsdepartements des Kantons Solothurn kann ich die Miete meines Sohnes jederzeit bezahlen.» Brigit Wyss, Grünen-Regierungsrätin in Solothurn

Wyss’ Schreiben und das Monatsgehalt von fast 14’000 Franken ihres Sohnes fielen unter den Bewerbungen sofort auf. Antoine David sagt: «Es passiert nicht jeden Tag, dass eine Regierungsrätin für den Mietzins bürgt.» Im Brief steht: «Als Chefin des Volkswirtschaftsdepartements des Kantons Solothurn kann ich die Miete meines Sohnes jederzeit bezahlen. Mein aktuelles Einkommen beträgt 268’266.90 Franken.»

Was gut begann, endete im Streit. Mieter und Vermieter treffen sich im Juli vor dem Mietgericht. Wyss’ Sohn hat den Mietzins angefochten. Gemäss Antoine David wollte der EPFL-Professor monatlich 2000 Franken Miete zahlen, er bot ihm 2400 Franken an. Man fand sich nicht. David sagt, er respektiere das Recht, Mieten anzufechten, doch er fühle sich ein Stück weit getäuscht. Er sei davon ausgegangen, dass sich die Solothurner Regierungsrätin auch moralisch dazu verpflichtet habe, für den ursprünglichen Mietzins zu bürgen.

Antoine Davids Anwälte wollen die aktuelle Regierungspräsidentin als Zeugin befragen. Auf die Anfrage an Brigit Wyss zu ihrem Brief antwortet eine Regierungssprecherin. Sie schreibt: «Mit dem offiziellen Briefpapier wird die Funktion als Regierungsrätin transparent gemacht, was zudem mit der Lohnbestätigung des Personalamtes korrespondiert. Sowohl die Tätigkeit als Regierungsrätin als auch das damit verbundene Jahreseinkommen sind öffentlich zugängliche Informationen.»