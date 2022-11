Zukunft der Art Basel – Kann die Art Basel gegen die Konkurrenz der Paris+ bestehen? Die Art Basel, aber auch Museen, Gastronomie und Hotellerie müssen attraktiver werden, wie unsere Umfrage ergab. Christoph Heim

Muss sich die Art Basel neu erfinden? Besucher vor dem Eingang der Art Basel im Juli 2022. Foto: Courtesy Art Basel

Der Erfolg der ersten Kunstmesse der Art Basel in Paris und der überraschende Wechsel in der Direktion der Art Basel verstärken die Ängste um die Zukunft des Standorts Basel. Ängste, die auch mit der starken Rolle eines international agierenden Geldgebers wie James Murdoch in Zusammenhang stehen. Was müssen Basel und seine Kunstmesse tun, um weiterhin die wichtigste Kunstmesse ausrichten zu können? Auf die Fragen:

1) Was bedeutet der Wechsel von Marc Spiegler zu Noah Horowitz für die Art Basel?

2) Was bedeutet der Erfolg der Paris+ für die Art Basel in Basel?

erhielten wir von Stefan von Bartha, Elena Filipovic, Victor Gisler, Josef Helfenstein, Jacques Herzog, Sam Keller und Uli Sigg folgende Antworten:

Stefan von Bartha, Galerist in Basel und Kopenhagen

Stefan von Bartha: «Basel muss den Joker als Kleinstadt wieder besser spielen, was man leider in den letzten Jahren extrem vermisst hat.» Foto: zVg

1) Es ist sehr vorteilhaft, dass man für die Übernahme dieser wichtigen Position jemanden finden konnte, der die Art Basel bereits von innen kennt. Leider wurde die Position nicht mit einer Person aus der Schweiz und noch weniger aus Basel besetzt, was ich sehr bedaure.

2) Die Problematik, dass es eine Messe in Paris und in Basel gibt, besteht schon seit über 40 Jahren mit der FIAC (Foire internationale d’art contemporain). Jetzt, da beide Messen von der Art Basel ausgerichtet werden, wird die Konkurrenz zwischen den Städten noch grösser. Basel muss den Joker als Kleinstadt wieder besser spielen, was man leider in den letzten Jahren extrem vermisst hat. Das war unter anderem auch der Grund, warum die Uhren- und Schmuckmesse abgewandert ist, die Leute hatten keine Lust mehr, nach Basel zu kommen. Das ist hier die grosse Gefahr. Basel muss all das können, was Paris als Grossstadt nicht kann!

Elena Filipovic, Direktorin Kunsthalle Basel

Elena Filipovic: «Die Art Basel muss sich stärker dafür einsetzen, dass die hiesigen Kunstinstitutionen genügend Unterstützung erhalten, um anspruchsvolle Programme zu machen.» Foto: Florian Bärtschiger

1) Da ich Noah Horowitz’ Arbeit schon seit vielen Jahren verfolge, kann ich mir vorstellen, dass er all seine Brillanz, seine Liebe zur Kunst, seinen Geschäftssinn, aber auch seine Menschlichkeit in diese neue Aufgabe einbringen wird. Er versteht auch sehr gut, dass eine Kunstmesse ein Teil eines viel grösseren Ökosystems ist.

2) Basel ist ein wirklich aussergewöhnlicher Ort für die Kunst. Ich habe keine Angst, dass Paris etwas davon wegnehmen wird. Die Verantwortung dafür, dass die Art Basel in Basel die führende Kunstmesse der Welt bleibt, hängt jedoch von mehreren Faktoren ab – vom Management der Messe selbst über die Gastfreundschaft der Stadt und ihrer Institutionen. Wenn die Hotels und Restaurants ihre Strategien zur kurzfristigen Gewinnmaximierung beibehalten und keine langfristige Vision haben, werden sie sehen, dass die Art Basel in Basel genauso schnell verschwinden kann, wie es bei der Uhren- und Schmuckmesse geschah. Ich glaube auch, dass die MCH/Art Basel besser verstehen muss, wie wichtig starke lokale Kunstinstitutionen für ihren Erfolg sind. Die Messe muss sich stärker dafür einsetzen, dass diese Institutionen genügend Unterstützung erhalten, um die anspruchsvollen Programme zu machen, die hochkarätige Kunstliebhaber in Basel erwarten.

Victor Gisler, Galerist in Zürich

Victor Gisler: «Die Art Basel in Basel muss mit der Zeit gehen und sich immer wieder neu erfinden.» Foto: zVg

1) Marc Spiegler hat sehr viel beigetragen, den Art Basel Brand international als einen «household name» zu etablieren. Mit Noah Horowitz kommt eine frische Kraft, neuer Wind mit guten Kenntnissen des internationalen Kunst- und Messemarkts sowie den Strukturen, Teams, Galerien und Sammler der Art Basel. Wie Marc Spiegler ist auch Noah Horowitz Amerikaner und wird seine Erfahrung aus der ökonomischen und finanzwirtschaftlichen Arbeitswelt in die Leitung einbringen. Für die weiter global wachsende Art Basel keine schlechte Voraussetzung.

2) Die Art Basel in Basel hält nach wie vor ihren Ruf als die wichtigste und qualitativ beste Messe der Welt. Die vergleichsweise kleine Stadt bringt den Vorteil, dass auf der Messe eine konzentrierte und familiäre Atmosphäre herrscht. Letztlich wollen sich die Künstlerinnen, Sammler, Museumsdirektorinnen, Kuratoren und Galeristinnen möglichst ungestört austauschen. Klar ist aber auch, dass der Standort Paris für die Art Basel enormes Potenzial birgt, zumal das Angebot der französischen Metropole in Sachen Unterkunft, Kulinarik und Kultur einsame Klasse ist. Für Besucher aus Übersee und Asien ist Paris immer eine Reise wert. Die Art Basel in Basel muss jetzt auf die neue Konkurrenz reagieren, mit der Zeit gehen und sich neu erfinden, damit die Kunstmesse in Basel die «Top of the top»-Position behalten kann. Dazu gehört der Fokus auf Konzentration, Diversität, Verbundenheit, Familiarität und die Präsentation von Spitzenwerken auf der Art Basel, die den Messebesuch zu einem animierenden Gang durch die Kunstgeschichte der letzten 100 Jahre werden lassen. Basel muss ein «must» bleiben.

Jacques Herzog, leitender Architekt bei Herzog & de Meuron

Jacques Herzog: «Die Politik in Basel wird sich bei dem Innovationsschub, den die Art Basel braucht, aktiv beteiligen müssen.» Foto: Diana Pfammatter

1) Marc Spiegler hat sich international und lokal sehr engagiert und die verschiedenen Standorte der Kunstmesse hervorragend gemanagt und untereinander ausbalanciert. Zum Vorteil von Basel – aber auch von Miami und Hongkong. Es wäre ratsam, Noah Horowitz würde diese Tradition weiterführen.

2) Investitionen in Innovation sind die wichtigste Basis für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Standorts in Basel. Ich bin kein Experte für Messen, aber sehe diesen permanenten Innovationsbedarf auch im Umfeld von Architektur und beim Umbau der Städte angesichts der klimatischen und sozialen Herausforderungen. Es braucht immer wieder neue Formate, neue Wege, die Kunst in die Gesellschaft zu tragen und die Gesellschaft herauszufordern. Die Politik in Basel wird sich bei diesem Innovationsschub aktiv beteiligen müssen. Nur so kann sie im Boot bleiben und dieses Boot mitsteuern.

Josef Helfenstein, Direktor Kunstmuseum Basel

Josef Helfenstein: «Die Stadt und wir alle, die betroffen sind, müssen noch stärker als bisher die Gastgeberrolle für ein internationales Publikum leben.» Foto: Kostas Maros

1) Das wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Ich freue mich darauf, Herrn Horowitz hoffentlich bald kennen zu lernen.

2) Die Art Basel ist nicht nur für uns, sondern auch für Zürich und den Rest der Schweiz von grosser Bedeutung. Wir werden uns anstrengen müssen, denn auch in der Welt der Kunstmessen wird es immer kompetitiver, und Abzockerpreise in der Hotellerie könnten dem Standort Basel schaden. Was die Art Basel den anderen Kunstmessen voraushat (Art Unlimited, Art Parcours, Art Talks u.a.), muss unbedingt erhalten und noch gestärkt werden. Was die Metropole Paris in der Breite und Attraktivität hinsichtlich Hotellerie, Gastronomie und Eventlokalen hat, muss Basel durch die Intimität, hohe Qualität und unkomplizierte Mobilität wettmachen. Die Stadt und wir alle, die betroffen sind, müssen noch stärker als bisher die Gastgeberrolle für ein internationales Publikum leben. Für uns Kulturinstitutionen ist diese Woche im Juni immer ein Highlight, und wir investieren viel, dass Basel auch in Zukunft im internationale Kunstkalender eine Destination bleibt.

Sam Keller, Direktor Fondation Beyeler

Sam Keller: «Basel muss sich noch mehr anstrengen, um seine Defizite in der touristischen Infrastruktur durch sympathische Gastgeberqualitäten auszugleichen.» Foto: Matthias Willi

1) Voraussichtlich wird die Internationalisierung und Kommerzialisierung der Art Basel verstärkt.

2) Die Art Basel ist nach wie vor die Nummer eins. Doch sie braucht Innovationen und Investitionen, um ihre weltweite Führungsposition zu behaupten. Die Schweiz ist weiterhin ein idealer Standort, insbesondere für die Profis der Kunstwelt. Basel muss sich noch mehr anstrengen, um seine Defizite in der touristischen Infrastruktur durch sympathische Gastgeberqualitäten auszugleichen. Zu den Erfolgsfaktoren der Art Basel gehören die Ausrichtung auf hohe Qualität, die Dimension als kulturelle Veranstaltung, die hohe Servicequalität und die enge Kooperation mit ihren Partnern.

Uli Sigg, Kunstsammler

Uli Sigg: «Im Vergleich zum Angebot der Kulturstadt Paris ist Basel zu schmalbandig.» Foto: Bildarchiv «Tages-Anzeiger»

1) Marc Spiegler übergibt eine blendend aufgestellte Messeplattform. Noah Horowitz’ Chancen zu reüssieren stehen gut!

2) Basel wird sich in vielfacher Hinsicht anstrengen müssen. Originalton einer prominenten Galeristin: «Paris ist eine andere Dimension. Klar kann man einen weiteren Gang ins Beyeler-Museum tun, aber im Vergleich zum Angebot der Kulturstadt Paris ist Basel zu schmalbandig.» Hinzu kommt die Preisgestaltung des Gastgewerbes während der Messe, die im Vergleich zum Angebot in Paris als exorbitant beurteilt wird – eine stete Quelle des Unmuts gerade bei Galeristen. Das Stadtmarketing ist aufgerufen...

