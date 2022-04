Playoff: Halbfinalspiel 2 – 3:2-Sieg für den ZSC – Marcus Krüger trifft in der Overtime Nach dem Auswärtssieg am Freitag gewinnen die Zürcher auch ihr erstes Spiel gegen Gottéron im Hallenstadion. Kristian Kapp

Die Erlösung: Marcus Krüger feiert seinen Overtime-Treffer gegen Gottéron. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Auch Spiel 2 zwischen den ZSC Lions und Fribourg-Gottéron endete mit einem 3:2-Overtime-Sieg der Zürcher. Diesmal ging es aber schneller: Marcus Krüger traf in der 5. Minute der 1. Verlängerung. Am Freitag in Freiburg hatte Denis Malgin erst in der 2. Overtime für die Entscheidung gesorgt. Parallelen gab es dennoch: Wie bei Malgins Treffer begann die Aktion auch bei Krüger mit einer guten Defensiv-Aktion vor dem eigenen Tor des späteren Torschützen. Der Schwede verhinderte im eigenen Slot eine Torchance von Gottéron-Stürmer Sandro Schmid, danach ging es schnell in die andere Richtung - 12 Sekunden später liess sich Krüger als Schütze des Siegestors feiern.

Der ZSC-Sieg ging in Ordnung, auch wenn die Zürcher nach einem Freiburger Doppelschlag gegen Ende des Mitteldrittels nicht nur den 2:0-Vorsprung, sondern auch kurz die Kontrolle des Spiels aus der Hand gaben. Die Tore Bykows und Mottets brachten Gottéron zurück ins Spiel und sorgten für eine dominante Phase der Gäste. Zuvor das Spiel meist kontrollierend und durch Tore Andrighettos (im Powerplay) und Chris Baltisberger verdient 2:0 führend, mussten die Zürcher kurz bangen. Doch auch dank taktischem Eis-Schach im wieder kontrollierten Schlussdrittel fand der ZSC zurück ins Spiel – und siegte am Ende in der Overtime.

Das war der Live-Ticker von Spiel 2 und dem 3:2-Overtimesieg der ZSC Lions gegen Fribourg. Danke fürs Mitlesen. In Kürze folgt hier der Matchbericht zu diesem Spiel plus eine Zusammenfassung der anderen Halbfinal-Serie zwischen Davos und Zug (1:2). Und am Dienstag folgt dann hier an gleicher Stelle der Ticker zu Spiel 3 in Freiburg. Gute Nacht! Das entscheidende Tor im Video Das Siegestor hat Parallelen zu jenem in Spiel 1. Auch hier beginnt die Aktion mit einem guten Backchecking des späteren Siegestor-Schützen: Marcus Krüger kommt im Zweikampf gegen Gottérons Sandro Schmid an den Puck, keine 15 Sekunden später trifft er auf der anderen Seite zum 3:2. 65' TOR ZSC Waebers Parade ist Gold wert. Im Gegenzug trifft Marcus Krüger zum 3:2! Sieg für den ZSC, 2:0-Führung in der Serie. 65' Nach dem Bully kommt DiDomenico ebenfalls zu einer guten Chance, Waeber stark. 65' Ein guter 2-gegen-1-Konter der Freiburger plötzlich. Mottets harten Schuss pariert Waeber souverän. Guter Einstieg in die OT des ZSC-Goalies. 64' Das Spiel findet vorerst fast ausschliesslich in der Freiburger Zone statt. Berra parierte gerade einen Weitschuss Webers. 62' Die ZSC Lions machen Druck, Azevedo kommt zur ersten Chance, sein Schuss wird aber geblockt. Es geht weiter Die 1. Overtime läuft. Vor 2 Tagen waren die ZSC Lions ab der 1. Overtime besser. Wiederholt sich dies wieder? Bereits im Schlussdrittel liessen die Zürcher nur noch wenig zu, nur 4 Schüsse flogen auf Goalie Waeber. Grösstenteils sah man aber wieder jenes «Eis-Schach», das bereits das Mitteldrittel von Spiel 1 dominierte: Zwei taktisch disziplinierte Teams, die nur wenige Fehler begehen. Das dritte Drittel ist zu Ende 2:2 nach 60 Minuten. Das Spiel geht wie schon Game 1 in die Overtime. 60' 27 Sekunden vor Schluss kommt Bodenmann per Direktabnahme zu einem kleinen Matchpuck. Der Schuss geht über das Tor. 59' 6:4 Torschüsse bloss im Schlussdrittel, das fasst das Geschehen gut zusammen. Die ZSC Lions mit leichtem Plus in den letzten Momenten. Noch eine Minute zu spielen. 57' Bodenmann kommt bei einem Gegenangriff zu einer guten Schusschance, verzieht aber. Die Overtime rückt immer näher. Noch drei Minuten zu spielen. 56' Noch fünf Minuten im Hallenstadion zu spielen. Immer noch 2:2. Der ZSC gerade mit einer Stocherchance Schäppis. Danach gibt es Rudelbildung. Der Blick nach Davos Der EVZ gewinnt in Davos dank eines Powerplay-Treffers von Müller 15 Sekunden vor Schluss 2:1. 53' Gottéron komplett. 52' Lattenschuss Andrighetto. Noch 30 Sekunden Powerplay ZSC. 51' Powerplay ZSC, Mottet muss für ein Beinstellen raus. 48' Gute Torchancen bleiben bei 5-gegen-5 weiterhin aus. Gottéron leicht gefährlicher im Moment. 47' Fribourg komplett. Es geht weiter mit 5-gegen-5. Ältere Beiträge

