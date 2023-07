Politische Krise in Israel – Kann der Verteidigungs­minister die eigene Regierung noch stoppen? Während Zehntausende aus Protest gegen die Justizreform Richtung Jerusalem marschieren und bedrohlich viele Offiziere den Reservedienst verweigern, wagt sich Joav Gallant erneut aus der Deckung. Peter Münch

Israels Verteidigungsminister Joav Gallant auf Rettungsmission. Foto: Menahem Kahana (AFP)

Wenn in Israel an einem Schabbat-Abend Politik gemacht wird, dann muss schon etwas Besonderes anliegen: ein Krieg, eine explosive Krise – oder der Versuch, eine solche Krise in letzter Minute zu entschärfen. Um 21.55 Uhr also veröffentlichte das Verteidigungsministerium eine knappe Erklärung mit dem Inhalt, dass Minister Joav Gallant nun «Massnahmen ergreift, um einen breiten Konsens zu erreichen und die Sicherheit des Staates Israel zu gewährleisten».