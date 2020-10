Auch Vaduz mit verhaltenem Saisonstart

Die Liechtensteiner haben ebenfalls einen verhaltenen Saisonstart erlebt. Aus vier Spielen resultierten gerademal zwei Punkte. Einziger Lichtblick ist, Vaduz macht bislang die Spiele auch gegen die grossen Mannschaften knapp, so auch gegen YB, als die Liechtensteiner nur mit einem Tor Unterschied verloren. Der Defensivverbund bei Vaduz funktioniert also und kassiert bislang nur wenige Tore. Einzig in der Offensive kommen die Liechtensteiner noch nicht in die Gänge, erst drei Treffer konnten sie bislang verbuchen. Will Vaduz gegen den FCZ reüssieren, muss sich die Sturmabteilung deutlich steigern.