Entscheidende Wochen

Mit dem Gastspiel in Sion beginnen für den FCB wichtige Wochen. Der FC Basel ist in der Tabelle inzwischen auf Rang sieben abgerutscht. Clubbesitzer David Degen will die Saison auf dem zweiten Platz beenden, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Dafür brauchen die Basler dringend Punkte. In der Conference League dagegen läuft es den Baslern nach Wunsch. Sie stehen im Halbfinal gegen Fiorentina. Sollten sie diesen Wettbewerb gewinnen, hätten sie die Europa-League-Teilnahme nächste Saison auf sicher. Doch auch das dürfte schwer werden.