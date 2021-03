Der FC Basel will erneut punkten

Zu behaupten, beim FC Basel ist alles wieder in Ordnung nach zuletzt sportlicher Krise, Captain-Beurlaubung und Demonstration in der Innenstadt, wäre natürlich Quatsch. Aber immerhin: Das Team von Trainer Ciriaco konnte die letzte Partie in der Liga für sich entscheiden, gegen Luzern gabs ein deutliches 4:1. Es war der erste Erfolg der Basler seit dem Sieg gegen Lausanne Anfang Februar. In der Tabelle ist der frühere Serienmeister zwar auf Rang 3 abgerutscht, mit drei Punkten gegen Lugano würde man immerhin sicher für ein paar Stunden wieder auf den 2. Platz vorrücken - Servette empfängt morgen Vaduz.