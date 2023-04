Die Ukraine nach dem Krieg – Kann das Land geschützt werden, auch wenn es nicht Nato-Mitglied ist? Kurz vor Beginn der möglicherweise entscheidenden Offensive der Ukraine wird hinter den Kulissen um die politische Nachkriegsordnung gerungen. Stefan Kornelius

Alle warten auf die Gegenoffensive, hinter den Kulissen wird aber längst um die Zukunft der Ukraine gerungen. Stadtansicht von Kiew. Foto: Getty Images

Irgendwann endet jeder Krieg. Irgendwann, so die Erwartung in den westlichen Bündnissen – das könnte schon sehr bald sein. Militärisch mag diese Hoffnung zwar wenig einleuchten. Aber die politische Nervosität steigt. Bei den Aussenministern der Nato, in den Präsidialkanzleien, in den Amtszimmern in Berlin und Washington: Es geht um den Plan für den Tag X, um Garantien, Sicherheiten, Zusagen. Und um die 100'000-Dollar-Frage: Welche Drohkulisse braucht es, um Russland ein für allemal abzuschrecken und den Krieg zu ersticken?