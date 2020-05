Die PK ist beendet

Die Verantwortlichen beenden die PK und lassen die Schweizer Skifans glücklicher zurück. Klar ist: Die Lauberhornrennen werden nicht gestrichen, sondern sind auch in den kommenden Jahren gesichert und werden riesige Menschenmassen anziehen. Wengen zieht die Klage beim TAS zurück. Wie es zu dieser Einigung im finanziellen Streit zwischen Verband und Organisator gekommen ist, bleibt der Öffentlichkeit vorerst aber verborgen. An dieser Stelle folgt in Kürze ein zusammenfassender Text.