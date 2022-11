Herzog reagiert auf Jositsch: «Man will uns von den Ämtern fernhalten»

«Der Zürcher Rechtsprofessor Daniel Jositsch will Bundesrat werden», schreibt der «SonntagsBlick». Dass die SP-Fraktionsspitze nur Frauen für die Nachfolge von Bundesrätin Simonetta Sommaruga aufstellen wolle, fände er «diskriminierend». «Eva Herzog kann mit dem Argument, Männer würden durch ein reines Frauenticket benachteiligt, nichts anfangen», schreibt die Zeitung weiter. Es sei nun einmal so, dass sich Ämter in Führungsfunktionen nicht auf wundersame Art und Weise vermehrten. «Frauenförderung führt dazu, dass es weniger Platz für Männer gibt», sagt Herzog. «Dies Diskriminierung zu nennen, finde ich schwierig.»

Die Bundesratskandidatin mache, so das Sonntagsblatt weiter, Diskriminierung an einem ganz anderen Ort aus: Noch immer sei die Familie nur bei Frauen ein Thema. «Es ist so, als ob man uns mit irgendwelchen Argumenten von diesen Ämtern fernhalten will.»