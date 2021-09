F-35-Wahl hat erste Auswirkungen – Kampfjet-Deal mit Deutschen hätte Transportflieger-Problem gelöst Das VBS will nach den Evakuierungen in Kabul keinen eigenen Riesenvogel kaufen, dafür enger mit Deutschland zusammenarbeiten. Das beste Angebot lehnte der Bundesrat jedoch ab. Adrian Schmid

Zwei A-400M-Transportflugzeuge der Deutschen Bundeswehr kehren aus Afghanistan zurück. Foto: Keystone

Plötzlich diskutieren Schweizer Politiker nicht mehr nur über den Kauf neuer Kampfjets, sondern gleich noch über die Beschaffung eines Transportflugzeugs. Grund ist die Evakuierungsaktion in Kabul. Dort war die Schweiz auf ausländische Hilfe angewiesen, weil das Militär keinen Riesenvogel hat. Nun entscheidet demnächst das Parlament, ob eine solche Maschine gekauft werden soll.

Trotz Schwierigkeiten beim Afghanistan-Einsatz will das Verteidigungsdepartement VBS aber weiterhin kein Transportflugzeug. Die grosse Kapazität und Reichweite würden zwar die Handlungsfreiheit der Schweiz erhöhen, aber zu «sehr grossen Kosten und einer voraussichtlich schwachen Ausnutzung führen», heisst es in einer Stellungnahme. «Angesichts des dringenden Investitionsbedarfs der Armee in anderen Bereichen wäre das eine falsche Prioritätensetzung.»