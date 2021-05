Hausbesetzung Elsässerstrasse – «Kampf gegen Verdrängung ist noch nicht vorbei» Die Häuser an der Elsässerstrasse 128 bis 132 sollen unter Denkmalschutz gestellt werden. Das reicht denen, die das per Petition gefordert hatten, nicht. Mirjam Kohler

Diese aktuell besetzten Häuser sollen unter Denkmalschutz gestellt werden. Foto: Dominik Plüss

Der Kanton Basel-Stadt will die Häuser an der Elsässerstrasse 128 bis 132 unter Denkmalschutz stellen. Das hat er am Dienstag bekannt gegeben. Die Hauseigentümerschaft ist damit nicht einverstanden. Möglicherweise muss also bald das Appellationsgericht darüber entscheiden. Der Eigentümer wollte ursprünglich die Häuser inklusive der Werkstattgebäude abreissen und durch Neubauten ersetzen. Deswegen mussten per Ende Mai 2018 alle damaligen Mieterinnen und Mieter der betreffenden drei Häuser ausziehen. Kurz danach wurden die Gebäude das erste Mal durch Aktivistinnen und Aktivisten besetzt, um «auf die Dringlichkeit der immer prekärer werdenden Wohnungsnot in Basel aufmerksam zu machen», wie es in einem Communiqué dazu hiess.