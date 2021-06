Klezmerklänge am Rhein – Kammermusik für das breite Publikum Ob am Rheinufer unter den Leuten oder mit Nigel Kennedy im Stadtcasino, ob in Paris, Wien oder Basel: Das Kammerorchester Basel hat für die neue Saison sowohl klassische wie auch innovative Projekte am Start. Vivana Zanetti

In kleiner Formation spielen Mitglieder des Kammerorchesters Basel bei schönem Wetter Kammermusik – Zuhören ist kostenlos. Foto: Grzegorz Wlodarczyk

Am Kleinbasler Rheinufer glitzern die Glasflaschen, mit denen zum Feierabend angestossen wird. Während in dieser langersehnten Wärme die Körper entspannen, werden die Ohren gespitzt – die Luft trägt die sanften Klänge einer Klarinette herbei, begleitet von ein paar Streichern. Die chromatische Tonleiter und die gewieften Wendungen in der Melodie von Béla Kovács’ «Sholem Alekhem rov Feidman» betören ein bisschen. Das Lied wird schneller – jetzt ist mindestens das Herz am Tanzen.

Das neue Vorspielformat «Pop-up Klassik» des Kammerorchesters Basel sei ebenso spontan entstanden, wie man ihm mit etwas Glück begegnen kann. «Nach einem Jahr der musikalischen Entbehrungen wollten wir unmittelbar wieder unter die Leute», sagt der Geschäftsführer des Orchesters, Marcel Falk. Wenn das Wetter stimmt, sind die Ensembles im Kleinbasel in der Nähe der Mittleren Brücke an der Ecke Reverenzgässlein/Oberer Rheinweg beim Haus «Zum rothen Schneck» oder direkt an der Promenade beim Spielen von Klezmer und anderer beschwingenden Musik anzutreffen.

